Covid-19: 72% dos indígenas piauienses já estão completamente imunizados

Até o momento, 1.048 indígenas do Piauí já tomaram as duas doses de vacinas que ajudam a combater a Covid-19. Isso significa que 72,82% desses povos originários estão com o ciclo vacinal completo contra a doença.

De acordo com os números do Vacinômetro, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), já receberam a primeira dose dos imunizantes 1.439 integrantes deste grupo. “Estamos trabalhando para que toda a população, desse grupo, esteja 100% imunizada até o final de agosto, uma vez que as vacinas para os indígenas já estão disponibilizadas aos municípios”, disse secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

Os povos vacinados do Piauí estão localizados nos municípios de Piripiri, Lagoa de São Francisco, Queimada Nova, Santa Filomena, Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, Currais, Uruçuí e Teresina. Eles são das etnias Tabajaras, Karirir, Gamela, Guegues e Guajajara. A vacinação dos indígenas está a cargo das secretarias municipais de saúde dos municípios onde cada comunidade fica localizada.

(Foto: Sesapi/Ascom)

“A vacinação das populações tradicionais do Piauí teve início em abril e devido ao prazo estipulado para cada imunizante, o fechamento do ciclo vacinal está ocorrendo no decorrer do terceiro mês”, lembra o coordenador do Projeto Piauí Tem Índio Sim, da Sesapi, Epifânio Ferreira.



De acordo com o coordenador, após a vacinação não há registros de casos de Covid-19 entre os povos originários. “Infelizmente antes da vacinação ocorreu um óbito de indígena em nosso estado. Porém após o início do processo vacinal não foi registrado nenhum caso da doença nas comunidades. Por isso lembramos àqueles que ainda faltam tomar a sua segunda dose, que compareçam ao seu local de vacinação e se imunize contra a Covid-19”, ressalta.



A coordenação do ‘Projeto Piauí Tem Índio Sim’ está trabalhando junto com as secretarias municipais de saúde, no monitoramento para atingir 100% da cobertura vacinal dos povos tradicionais do Piauí.



