Covid-19: Wellington Dias pede autorização emergencial para uso de medicamentos

O governador Wellington Dias, coordenador da temática de vacina do Fórum Nacional dos Governadores, pediu a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a autorização de uso emergencial dos medicamentos contra a Covid-19 desenvolvidos pelas farmacêuticas Pfizer e Astrazeneca.

Leia também: FMS anuncia novos pontos de vacinação drive thru após aumento de demanda

O pedido foi realizado através um ofício encaminhado por Dias ao diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres. “Após aprovados (os fármacos) serão fundamentais para ampliar as opções disponíveis de tratamento da doença, a exemplo das experiências positivas observadas em outros países”, observa Wellington Dias.

Foto: Divulgação

O governador explicou que o pedido leva em consideração a medida adotada pela agência reguladora dos Estados Unidos nessa quarta-feira (22) que autorizou o uso emergencial do antiviral oral da Pfizer contra a Covid-19. Segundo a farmacêutica, pílula antiviral tem eficácia de até 90% contra a Covid-19 prevenindo e hospitalizações e mortes em pacientes.

O coordenador do Fórum dos Governadores encaminhou oficio ainda para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, onde pede celeridade no processos de análise para a autorização dos testes e liberação do uso dos fármacos no país.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do Governo do Estado