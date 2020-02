Presidente do BNB recebe título de cidadão piauiense na Alepi

O presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, recebeu ontem (10) o título de Cidadão Piauiense, concedido pela Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi). Além dos parlamentares da Casa, a sessão solene contou com a presença de outras autoridades e lideranças políticas locais.

Durante a solenidade, Rolim destacou o trabalho da instituição financeira no estado quanto a oferta de crédito a pequeno, micro e grandes empresas, o que totalizou cerca de R$ 3,6 bilhões no ano de 2019. Agora cidadão piauiense, o presidente do BNB reafirmou o compromisso de manter incentivos no estado.



Romildo Rolim prometeu investimentos para o Piauí - Foto: Thiago Amaral/Alepi



“Aumentamos ainda mais nossa responsabilidade com essa homenagem de ser cidadão piauiense (...) ano passado fizemos 3,6 bilhões ao todo em créditos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste e no nosso programa de microcrédito. Temos o desejo de superar o ano passado e continuarmos fazendo esse trabalho de ser o suporte e o banco da pequena empresa, do microempreendedor e da grande empresa”, disse o dirigente.

Propositor da condecoração, o deputado Henrique Pires (MDB) afirmou que a homenagem visa reconhecer o trabalho de Rolim no comando da instituição. “O BNB, na gestão dele, tem acrescido ainda mais as parcerias com os pequenos e microempreendedores do nosso Estado, ele é digno dessa honraria por todo o serviço que tem prestado ao Piauí”, comentou.

Funcionário de carreira da BNB, Rolim deixou o cargo de diretor financeiro de crédito da instituição para assumir a presidência da instituição no final de 2017, durante o governo do então presidente Michel Temer (MDB).

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia