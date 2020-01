Correria e tensão durante incêndio em churrascaria na cidade de Parnaíba

Clientes de uma churrascaria da cidade de Parnaíba, litoral do Piauí, passaram momentos de tensão no final da noite da última sexta-feira (24). Um incêndio na cozinha do estabelecimentocausou uma grande cortina de fumaça e provocou correria de pessoas que se encontrava no local.

Por volta das 23h, quando a concentração de clientes era intensa, um curto-circuito em um equipamento da cozinha deu início ao incêndio. A fumaça assustou devido o estabelecimento estar localizado ao lado de um posto de combustível.

Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiro foi acionado para controlar as chamas. O major Rivelino Moura explicou que o incêndio começou em um dos exautores, equipamento utilizado para dissipar a fumaça da cozinha. Com extintores, os Bombeiros conseguiram controlar o acidente.

E nota de esclarecimento, a churrascaria se desculpou pelo susto aos clientes e afirmou que não houve vítimas e nem danos.

Otávio Neto