Corrente terá perícia médica do INSS por teleavaliação

A cidade de Corrente, no Sul do Piauí, é um dos 10 municípios do Brasil que participará de um projeto-teste de realização de perícias médicas do INSS por meio de teleavaliação. O período de teste acontece durante 90 dias nos municípios em uma parceria entre o Ministério do Trabalho e Previdência Social e as prefeituras.

Leia também: Com aumento de casos, INSS suspende temporariamente perícias médicas

“Com a implementação do teste de teleavaliação, os funcionários de cada prefeitura entram em contato com os segurados com perícia agendada em outra cidade e oferecem a possibilidade de fazer a perícia remotamente, na sede da Prefeitura”, explicou o Ministério do Trabalho e Previdência sobre o benefício.

Foto: Reprodução / Internet

Os municípios beneficiados cumpriram os critérios de possuir população entre 10 e 15 mil pessoas e não possuírem perícias médicas presenciais do INSS. Foram contempladas as cidades: Francisco Morato (SP), Minas Novas (MG), Vassouras (RJ), Santo Augusto (RS), Olhos D'Água das Flores (AL), Corrente (PI), Pedro Gomes (MS), Ji Paraná (RO), Lábrea (AM) e Botas de Macaúbas (BA).

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni , afirmou que a medida tem como objetivo reduzir a fila de espera por perícias. “Precisamos buscar a tecnologia que permite que um médico, a três mil quilômetros de distância, possa atender quem precisa. Isso é justiça social, é respeito à pessoa, é valorização à vida”, disse.

A formalização do acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério do Trabalho e Previdência, o INSS e as prefeituras ocorreu com a publicação de uma portaria no Diário Oficial da União (DOU).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no