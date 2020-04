Correios lança programa de apoio à micro e pequenos e empreendedores

Para auxiliar os Micro e Pequenos Empreendedores (MPE) em meio a pandemia, os Correios lança um novo programa com estratégias para o comércio eletrônico. Os detalhes sobre os benefícios serão apresentados durante uma live nesta terça-feira, 28, que será transmitida às 15h, no canal dos Correios no YouTube.



Em nota, os Correios afirma que estão acompanhando as mudanças e as adaptações do segmento e-commerce.



Correios lança programa de apoio à micro e pequenos empreendedores. Arquivo O Dia



"O novo programa dos Correios oferece um conjunto de soluções para auxiliar os empreendedores no fortalecimento e no desenvolvimento de seus negócios online. Além de um pacote de produtos e serviços variados, a iniciativa também oferece dicas práticas sobre logística do comércio eletrônico", diz.

A empresa definiu uma série de soluções para minimizar os impactos nos negócios, como: serviços de coleta gratuita para todos os clientes com contrato; suspensão da cobrança de valor mínimo previsto nos contratos comerciais; ampliação de vigência das pré-listas de postagem; redução do valor da cobrança adicional de Manuseio Especial por Formato e Dimensão, além do desenvolvimento de novos produtos e serviços digitais.

Ascom