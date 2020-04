Correios implanta sistema de coleta de encomendas para evitar ida a agências

Em meio à pandemia do novo coronavírus, os Correios estão oferecendo serviços que buscam facilitar a vida dos clientes, sem deixar de atentar-se aos cuidados necessários à proteção da população e dos empregados, conforme as recomendações do Ministério da Saúde. Neste sentido, a empresa implantou o serviço de coleta para todos os clientes com contrato - uma alternativa para a realização da postagem de encomendas, sem a necessidade de deslocamento às agências. Os preços dos serviços contratados foram mantidos, sem cobranças adicionais ao SEDEX e PAC. Dessa forma, os empreendedores têm mais comodidade e segurança no envio de seus produtos Brasil afora.

Para Daiana Cruz, que atua no ramo de artesanato e é proprietária de loja online, neste período de quarentena houve uma melhora nas vendas. Com o comércio fechado, artesãs de todo o país têm comprado material pelo site para continuar trabalhando. Mas ela precisou se adaptar: as visitas aos fornecedores foram suspensas, bem como as idas às agências para envio de encomendas. “A gente já usava o serviço dos Correios, porém não tinha contrato. Agora, a coleta está sendo feita aqui na porta. Ficou bem mais simples e seguro, para nós é uma grande melhoria essa questão do material ser retirado na loja”, ressalta.

Para apresentar mais informações sobre como funciona a coleta gratuita de encomendas, os Correios promovem, nesta quinta-feira (23), às 15h, uma transmissão ao vivo pela internet, por meio do canal da empresa no Youtube. Durante a transmissão, será mostrado o passo a passo de como formalizar um contrato com os Correios pela internet.

Da Redação