Correios entram em greve por tempo indeterminado no Piauí

Os trabalhadores dos Correios de todo o Brasil entram em greve por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira (12) e no Piauí a categoria deve aderir ao movimento e cruzar os braços também, em protesto, contra as mudanças no plano de saúde que estão em julgamento no Tribunal Superior do Trabalho (TST).



Dentre os pontos que devem sofrer alteração no funcionamento do plano de saúde da categoria estão a cobrança de mensalidades e o reajuste do pagamento para receber o benefício conforme a idade. Com este reajuste, o valor do plano de saúde para um funcionário dos Correios pode chegar a R$ 900,00.

Além da questão do plano de saúde, a categoria pede ainda o aumento do número de trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), mediante a contratação de pelo menos 20 mil profissionais para cobrir aqueles que já foram desligados do serviço. “Nós vamos nos reunir hoje para acordar os detalhes da mobilização, mas a população já fica de sobreaviso que terá interferências na entrega de encomendas em todo o Estado”, ressaltou Jailson Tavares, porta-voz do Sindicatos dos Trabalhadores dos Correios (Sintect-PI).

Em nota, os Correios avaliam o movimento dos trabalhadores como injustificado e ilegal, pois não houve descumprimento de qualquer cláusula do acordo coletivo de trabalho da categoria. "Com o objetivo de ganhar a opinião pública, as representações dos trabalhadores divulgaram uma extensa pauta de reivindicações que nada têm a ver com o verdadeiro motivo da paralisação de hoje: a mudança na forma de custeio do plano de saúde da categoria", diz a nota.

Os Correios alegam, ainda, que a paralisação ainda não tem reflexos nos serviços de atendimento e que todas as agências, inclusive nas regiões que aderiram ao movimento, estão abertas e todos os serviços estão disponíveis. "No Piauí, 98,42% do efetivo estão presentes e trabalhando, que corresponde a 1.496 empregados", diz o texto.

Neste fim de semana (10 e 11), os Correios já colocaram em prática seu Plano de Continuidade de Negócios, de forma preventiva, para minimizar os impactos à população. Até o momento, a paralisação está concentrada na área de distribuição — levantamento parcial realizado na manhã de hoje mostra que 87,15% do efetivo total dos Correios no Brasil está presente e trabalhando — o que corresponde a 92.212 empregados, número apurado por meio de sistema eletrônico de presença.

Maria Clara Estrêla