Correios do PI adere a greve nacional e reduz entrega de encomendas

Quem espera receber encomendas nos próximos dias aqui no Piauí poderá ter um pouco de dificuldade para conseguir tem seu objeto ou bem em mãos. É que os funcionários dos Correios do Estado aderiram, nesta quarta-feira (11) à greve nacional dos funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Com isso, serviços de postagem e entrega ficarão reduzidos por tempo indeterminado.



Além desse setor, o serviço operacional da empresa no Piauí, como, por exemplo, a separação e tratamento de encomendas, também ficará paralisado. A informação foi repassada pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Piauí, Edílson Rodrigues.





Correios do Piauí aderiu à greve nacional da categoria e entrega de encomendas ficará reduzida - Foto: O Dia

A principal reivindicação da categoria é contra o que chamas de precarização dos Correios. “O governo federal tem precarizado o funcionamento da empresa e coloca isso como justificativa para a privatização, alegando que sustentar os Correios é inviável. Nós sabemos que não é bem assim. É um serviço essencial à população, tem um papel social muito grande, principalmente nas cidades do interior, e não pode ser passado para a iniciativa privada assim”, explicou Edilson.

Outro ponto que, segundo ele, tem causado insatisfação na categoria e levou à deflagração da greve, diz respeito à questão salarial. O presidente do sindicato comenta que o último aumento de salário realmente favorável que os funcionários dos Correios tiveram aconteceu em 2004. De lá para, conforme ela afirma, “houve apenas arrocho”.



Edilson Rodrigues, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, diz que desde 2004 a categoria não tem aumento salarial favorável - Foto: Elias Fontinele/O Dia

“Perdemos nosso poder de compra desde 2017, quando foi cortado dos nossos benefícios o plano de saúde. Nossa reposição salarial, ela não existe. Tivemos um aumento de 2,25% no ano passado, esse ano o índice inflacionário está passando dos 3,50% e a empresa ofereceu um reajuste de menos de 1%, ou seja, abaixo da inflação. Não tem ganho real”, disse o representante da categoria.

Além do Piauí, outros 36 sindicatos representantes dos trabalhadores dos Correios espalhados pelo Brasil também aderiram à greve por tempo indeterminado. No final da tarde de hoje, os funcionários da empresa aqui vão se reunir em assembleia para deliberar os rumos do movimento. A expectativa é que o movimento comece tímido, mas cresça em adesão por parte dos trabalhadores com o passar dos dias.

Maria Clara Estrêla