Corredores vencem desafios e cruzam o litoral do Piauí

O Desafio Delta do Parnaíba Ultra percorreu quatro municípios que compõem o litoral do nosso estado, os corredores cruzaram Ilha Grande, Parnaíba, Luís Correa e Cajueiro da Praia em percursos de 12km, 24km, 45km e 66km.



Ana Goudinho - 12km

Nos últimos dois anos, cada corrida que me inscrevo é certeza de muitas histórias que vou acrescentar na minha vida. Para o desafio do delta , não foi diferente. Mas não tinha a menor ideia do que me aguardava. Só no momento em que cheguei ao congresso técnico e ouvi Luciano Uchôa (organizador da corrida), empolgadíssimo, falando do que seria nossa aventura, todo percurso e estrutura montada no evento foi ali que entendi a grandiosidade que me esperava. Vivi toda a emoção da prova desde a chegada ao Porto dos Tatus que nos levaria à largada, a passagem pela praia deserta e, ao mesmo tempo, cheia de amigos corredores, a chegada no tempo inferior ao previsto, o apoio aos colegas que continuaram até alcançar os 66km no fim do percurso. Muitas linhas seriam necessárias (e insuficientes) pra descrever até porque nem eu mesma sei de verdade o que eu senti.









Zan Viana - 24km

Eu sempre digo que as corridas oficiais são uma verdadeira festa da saúde. Reunião de amigos e atletas em busca de disposição e saúde e também socialização, interação com a cidade e a Natureza. O Desafio do Delta do Parnaíba elevou estas provas a outro nível. Primeiro pela possibilidade de conhecer nosso lindo litoral correndo. E por vários outros motivos que vão de logística de prova, estrutura e obstáculos. Fiquei em dúvida entre 24 ou 45km e no final me inscrevi nos 24. Foi lindo, inesquecível e está na memória e corpo de cada corredor que participou deste desafio cheio de beleza e superação. Emocionante.





















Ruth Bezerra - 45 km

Participar do desafio Delta do Parnaíba foi uma experiência incrível, pois iria me aventurar em outro tipo de terreno, com areia fofa, atrito, além da presença de ventos fortes em sentido contrário ao meu deslocamento. Foram meses de treinos, numa preparação física e emocional para o desconhecido. Todo esse processo me fez enxergar a vida de maneira diferente e com a absoluta certeza de que tudo que queremos depende da força da nossa mente, e no momento que o corpo cansa ela entra em ação. Completar uma prova dessa exige muito mais do que um preparo físico; corpo e mente precisam estar fortes. Apesar de não ter feito os 66 km do nosso litoral, concluir os meus 45km no tempo bem abaixo do que havia planejado me deixou extremamente feliz e orgulhosa.





Fábio Andrade - 66 km

Participar de uma ultramaratona como o desafio do delta é mergulhar em você mesmo de uma forma especial! É além de colocar seu corpo à prova num ciclo de treinos que chegam a ser, por vezes, extenuantes, fortalecer sua mente para lidar com as adversidades da vida! E no dia da prova, é fundir-se com todo o paraíso do percurso com o que te pulsa dentro! Uma experiência pra ficar pra historia!

