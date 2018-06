Corpus Christi: Polícia registra queda de 47% no número de acidentes

A Polícia Rodoviária Federal executou ações de policiamento e fiscalização em trechos com maior ocorrência de acidentes no estado durante os cinco dias do feriadão de Corpus Christi. Nesse período, foi registrada uma redução de 47% nos acidentes nas rodovias federais.

Além disso, a PRF registrou uma diminuição de 18% na gravidade dos casos, onde se tem pelo menos um ferido grave; houve também uma redução de 79% em pessoas feridas.

Ocorreu também uma redução de 82% do número de óbitos em consequência de acidentes de trânsito em rodovias federais. Duas pessoas foram vítimas de acidentes fatais.

A fiscalização auxiliou na redução dos acidentes em todo o país em relação ao mesmo feriado no ano passado, em 2017 ocorreram 34 acidentes e em 2018 apenas 18. Durante os cinco dias de Operação, a PRF fiscalizou 1.410 veículos.

Confira as principais infrações:

Foram realizados 361 testes de alcoolemia, sendo 19 pessoas multadas e 09 detidas e encaminhadas à polícia;

39 condutores/passageiros sem uso de cinto de segurança;

07 condutores que transportavam crianças sem usar cadeirinha;

118 condutores ou passageiros de motocicletas sem uso de capacete de segurança;

552 Imagens de excesso de velocidade capturas em nossos radares;

317 ultrapassagens irregulares;

1.154 pessoas alcançadas com campanhas educativas.

Polícia Rodoviária FederalNayara FelizardoLucas Albano