Corpo de jovem vítima de afogamento é resgatado no Sul do Piauí

O corpo de um adolescente, identificado pelas iniciais R. R. D., de 15 anos, foi encontrado por uma equipe do Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (26), no município de Avelino Lopes, localizado a cerca de 820 km de Teresina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem morreu afogado enquanto banhava na Barragem Lucídio Portella, na tarde deste domingo (25).

Segundo informações de populares, o adolescente brincava na companhia de amigos e do irmão quando caiu em uma área mais profunda da barragem e não foi mais visto. Após o sumiço, os colegas tentaram ajudar a vítima, mas não conseguiram resgatá-lo.

Devido à distância entre o município onde ocorreu a fatalidade e a capital, uma guarnição do Corpo de Bombeiros teve que se deslocar à cidade de Avelino Lopes para ajudar nas buscas pelo corpo. Após 24h horas desaparecido, o corpo do adolescente foi encontrado e conduzido ao hospital de Avelino Lopes.

A Polícia Civil irá investigar as causas do afogamento.

(Foto: Arquivo O Dia)

Nathalia Amaral