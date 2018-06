Corpo de Bombeiros vão chamar 64 aprovados para curso de formação

Sessenta e quatro candidatos aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros do ano passado serão convocados para iniciar o Curso de Formação na próxima semana. Serão chamados 55 homens e 9 mulheres, que brevemente irão compor as fileiras da corporação, suprindo as necessidades imediatas de ampliação do efetivo.



O último concurso dos bombeiros teve seu edital lançado em setembro do ano passado e abriu 110 vagas para ingresso na Corporação, sendo 100 destinadas ao público masculino e 10 ao público feminino. Este último edital era, na verdade, uma retificação do que havia sido lançado em 2014 e que acabou sendo anulado após descoberta de fraudes por parte de um grupo criminoso.



Foto: Arquivo O Dia

“Surpreende que o número de candidatos que serão chamados seja inferior ao total de vagas abertas pelo edital, mas apenas estes 64 foram aprovados nas etapas anteriores e a gente não podia chamar irresponsavelmente pessoas que não se saíram bem na peneira. É preferível termos a garantia que os nomes chamados são idôneos e vão nos ajudar, do que perder candidatos após o ingresso das nossas fileiras e depois de todos os investimentos do Governo”, explica a major Najra Nunes, porta-voz do Corpo de Bombeiros.

A Corporação ainda não definiu onde serão alocados os candidatos chamados para o curso de formação, mas garantiu que eles serão posicionados onde houver maior necessidade de reforço do efetivo.

Maria Clara Estrêla