Corpo de Bombeiros lamenta morte do ex-comandante Lustosa

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí emitiu uma nota na tarde deste sábado (10) lamentando o falecimento do ex-comandante geral do Corpo de Bombeiros e coronel da Polícia Militar, Raimundo Brasil Lustosa. O ex-comandante morreu durante a manhã em casa após sofrer uma queda.



Segundo a major Najra Nunes, porta-voz da corporação, o ex-comandante estava na cozinha quando caiu batendo fortemente com a cabeça no chão. Lustosa chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (samu), no entanto a major conta que ele já estava sem vida quando a ajuda chegou.

A entidade prestou condolências à família. “Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos de gratidão pelos relevantes serviços prestados ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí”, diz a nota. O coronel tinha 68 anos de vida. A causa da morte ainda será confirmada pelos médicos.

O coronel foi comandante do Corpo de Bombeiros entre os anos de 1996 até 1998. Ele deixa uma esposa e um casal de filhos. O velório ocorrerá na funerária Pax União a partir das 19h. O sepultado ocorre na tarde deste domingo (11) no Cemitério Jardim da Ressurreição.

Confira a nota na íntegra

É com todo pesar que noticiamos o falecimento de nosso irmão de farda Coronel QOBM Raimundo Brasil LUSTOSA, Ex- Cmte Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí. Nascido em 29/07/1950, faleceu aos 68 anos de idade,por volta das 10hrs do dia 10 de novembro de 2018, em sua residência no bairro Morada do Sol. Pai de um casal de filhos e quatro netos,casado com a Sra Elvira Maria Batista Lustosa,será velado na funerária Pax União,a partir das 19hrs,e sepultado no Cemitério Jardim da Ressurreição no dia 11/11/2018,no período vespertino,em Teresina-PI. Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos de gratidão pelos relevantes serviços prestados ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, no período de 20/11/1996 a 15/04/1998, quando foi Comandante desta Corporação. Que a luz e o amor divino mantenha a família serena neste momento difícil. O CBMEPI apresenta as mais sinceras condolências à família e amigos.

Viviane MenegazzoLucas Albano