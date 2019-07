O Corpo de Bombeiros Militar do Piauí (CBMEPI) completa 75 anos de fundação nesta quinta-feira (18). De acordo com o Governo do Estado, no ano passado o Corpo de Bombeiros realizou mais de 16 mil atendimentos, sendo 957 incêndios, 2.823 resgates, 1.177 buscas e salvamento, 9.934 vistorias e 1.427 projetos executados.

Por sua atuação, o Corpo de Bombeiros do Piauí foi reconhecido e premiado internacionalmente pela operação realizada na Barragem do Bezerro, em José de Freitas, que correu risco de rompimento. O trabalho foi considerado uma das 10 melhores operações de resgate do ano de 2018 na "Dietrich Magirus Award", premiação alemã conhecida como "Oscar dos Bombeiros".

Corpo de Bombeiros do Piauí completa 75 anos nesta quinta-feira (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Com 365 bombeiros militares atuando hoje no Piauí, em 2019 o Corpo de Bombeiros diz ter como principal desafio "realizar o processo de desconcentração de atividades com equilíbrio e segurança", bem como dar início ao processo de inserção de tecnologia da informação (TI) em alguns setores do CBMEPI.

A qualificação profissional também é um ponto chave. Após longo período sem concurso público, a corporação formou 64 novos soldados e 18 novos oficiais, e garante que a capacitação acontecerá com frequência.

Programação - Para comemorar a data, será realizada uma manhã de lazer com práticas esportivas, como ginástica laboral, aula de dança e torneio de futebol.

Todos os anos uma programação especial é preparada para celebrar o aniversário da instituição. “É uma data importante para cada um que trabalha arduamente no salvamento de vidas, portanto, merecem reconhecimento. Completamos mais um ano com bons resultados e seguiremos atuando em todo o território piauiense com afinco e determinação na defesa da população e do patrimônio público”, diz o coronel Carlos Frederico, comandante do Corpo de Bombeiros.