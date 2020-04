Corpo de Bombeiros alerta sobre risco de trafegar em vias alagadas

A forte chuva registrada na tarde de terça-feira (21) deixou muitos estragos em Teresina. Mas o que chamou atenção, além dos diversos pontos de alagamento, foi a quantidade de veículos arrastados ou que ficaram presos na enxurrada.

Em vídeos feitos por motoristas durante o temporal, é possível ver automóveis sendo levados pela força das águas. Alguns condutores se arriscam em atravessar a correnteza. Em outro vídeo, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para socorrer um homem que estava dentro do carro, na Avenida João XXIII e, por pouco, não foi arrastado pela força das águas.

Porém, tentar atravessar uma via alagada pode ser muito perigoso e até terminar em tragédia. A major Najra Nunes, relações públicas do Corpo de Bombeiros do Piauí, explica que as pessoas precisam obedecer os indicativos da natureza e ficarem atentos aos boletins meteorológicos. Ao notar a presença de chuva, deve-se buscar um local seguro e se abrir até que o temporal acabe.

“Algumas pessoas veem as previsões meteorológicas, que está vindo uma chuva, mas não se importam. Vai chover? Está ventando muito? Evite sair de casa, do trabalho ou do local que você estiver e que seja seguro. Deve-se evitar os pontos de alagamento e, quem mora em Teresina, já conhece e sabe quais são e onde ficam localizados”, disse.



Força das águas pode levar à pane no sistema elétrico do veículo, deixando os ocupantes presos no carro - Foto: O Dia



Se o condutor estiver no trânsito quando começar a chover, evite passar por esses trechos que costumeiramente alagam. Já se o motorista for surpreendido com um grande volume de água dentro do veículo, deve ficar atento a algumas orientações.

“Às vezes, aquele trecho não está alagado agora, mas pode vir um grande volume e pegar de surpresa no meio da passagem. E se o motorista tiver sido pego de surpresa, a água já passar da metade do pneu do veículo e a correnteza ainda estiver em um ponto que dê para sair, abandone o carro”, indica a major Najra Nunes.

Caso o condutor esteja receoso em sair do veículo, por conta da força da água, ele deve baixar os vidros do carro antes de o sistema elétrico entrar em pane, pois depois que isso acontecer, os vidros ficarão travados, impedindo a abertura, dificultando ainda mais o socorro. Isto porque a pressão da água não permitirá que a porta do veículo seja aberta, podendo resultar até na morte dos ocupantes. Por isso, permaneça dentro do veículo até ele parar e aguarde o socorro chegar para realizar o resgate.

Se a via estiver alagada, não tente atravessá-la. A relações públicas do Corpo de Bombeiros alerta que, se optar por passar com o veículo por um local alagado, deve-se observar alguns fatores, como a visibilidade do meio fio; se o veículo da frente - do mesmo porte que o seu - está passando sem dificuldade.

“Se a água estiver até a linha da metade do pneu, ainda dá para passar, levando em consideração de que pode vir um grande volume de água repentinamente. Além disso, a pessoa precisa ter habilidade para passar nesse trecho de alagamento, colocando o veículo em primeira marcha, mantendo a aceleração constante e não pisar no freio. Isso evita de entrar água no motor e este vir a estancar”, ressalta.

Atendimentos

Somente na tarde de terça-feira, o Corpo de Bombeiros registrou 15 atendimentos em decorrência da chuva, como queda de árvores, desabamento de residência, resgate de pessoas presas em veículos, entre outras.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia