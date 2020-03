Coronavírus: Sesapi confirma a quarta morte no Piauí

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou, na noite desta segunda-feira (30), a quarta morte por Covid-19 no Piauí. A vítima é um homem, de 45 anos, oriundo de Parnaíba. Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Natan Portela, em Teresina.

De acordo com a SESAPI, o paciente apresentava histórico de viagem ao Ceará e tinha comorbidades, como obesidade e hipertensão.

O número de casos confirmados da infecção Covid-19 no estado subiu para 18, dois a mais do que o divulgado no boletim anterior.

Da Redação