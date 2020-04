Coronavírus: Pessoas se aglomeram para receber cestas básicas em Parnaíba

Dezenas de pessoas se aglomeraram na manhã desta quinta-feira (02) para retirarem doações de cestas básicas da Prefeitura de Parnaíba em frente à Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (SEDESC). A ideia era evitar aglomeração por causa do novo coronavírus, mas não saiu como planejado. A Sedesc disse que a situação foi atípica.



Foto: Portal Costa Norte.

Com a pandemia do Covid-19 e decreto de isolamento social para conter a transmissão da doença, muitas pessoas tiveram que parar de trabalhar. Por isso, há algumas semanas a Sedesc entrega cestas básicas para famílias terem o que comer. O trabalho começou com entrega a domicílio, mas a procura aumentou e o que era pra ter ser um alívio foi recebido com preocupação.

“As pessoas estão desesperadas sem ter o que comer por causa do isolamento social, já que elas não podem trabalhar. Nós começamos com o trabalho de entrega de cestas básicas na casa das famílias, justamente para evitar o tumulto, mas a procura aumentou e eles e aglomeraram na frente da Sedesc hoje. Tínhamos ainda algumas cestas básicas que foram distribuídas para as famílias que estiveram hoje por lá”, disse a secretária da Sedesc Adalgisa Souza.

Foto: Costa Norte.

Adalgisa informou ainda que a situação foi atípica. “Essa situação foi atípica. Nós chamamos a Vigilância Sanitária para ajudar na aglomeração. Mas nós todos sabemos que a situação está difícil para quem não tem o que comer e, na medida do possível, vamos trabalhar pra conter esses impactos. Apareceram pessoas de vários bairros da cidade”, disse.

A secretária contou que a entrega das cestas básicas foram divididas por bairros com o objetivo de evitar confusão, mas, segundo ela, a medida não foi respeitada. Adalgisa não descartou que outras aglomerações possam acontecer em frente ao prédio da Sedesc nos próximos dias.

“Não temos como dizer que não vão acontecer novas aglomerações em frente ao prédio. É imprevisível. Até porque precisamos ter as cestas para repassar à população. O certo é que estamos fazendo o possível para atender a demanda, que infelizmente, é muito grande”, disse.

Adriana MagalhãesJorge Machado