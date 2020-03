Coronavírus: Hemopi realiza campanha de agendamento de doação de sangue

O número de doadores de sangue no Piauí sofreu uma queda por causa da pandemia do novo coronavírus. Com a baixa de doações, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi), no Centro de Teresina, está com uma campanha para alertar a população sobre a importância de manter o estoque dos bancos sangue.



Em meio à crise do Covid-19, uma das alternativas encontradas foi agendar com cada doador um horário pelo Whatasapp para a coleta. A medida, segundo o hemocentro, visa evitar aglomerações e assim seguir uma das orientações do Governo do Estado.

Até o momento, Ministério da Saúde não restringiu a doação de sangue nas recomendações de prevenção da Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Apesar das orientações para que as pessoas evitem sair de casa, o hemocentro garante que a doação é feita em locais seguros.

O agendamento pode ser feito através do telefone (86) 9 8894 6614. O horário de funcionamento do Hemopi é de segunda à sábado no horário de 7h30min até as 18h.

Da Redação