Coronavírus faz receita prorrogar para 30 junho declaração de imposto

O governo federal anunciou a prorrogação de 60 dias no prazo de declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, o delegado da Receita Federal no Piauí, Eudimar Ferreira, explicou que quem agendou seu imposto para ser pago no dia 30 de abril, o valor só será debitado no dia 30 de junho, nova data que se encerra o prazo de entrega.

Eudimar Ferreira (FOTO: Imagem internet)

O imposto a pagar está automaticamente prorrogado para o dia 30 de junho e a primeira cota ou cota única que seria devida a partir do dia 30 de abril passa a ser apenas em 30 de junho. A entrega das declarações de imposto de renda que deveriam ser entregues até dia 10 de abril passam a ter prazo até 10 de junho.

“Estás são medidas que visam amenizar a necessidade de mobilidade dos contribuintes no momento. Em conjunto com isso deixa de ser exigida também a informação relativa ao recibo de entrega da declaração para esse ano excepcionalmente e outras medidas também estão sendo adotadas para resguardar direitos dos contribuintes, por exemplo, a suspensão dos prazos processuais”, explicou Eudimar Ferreira, delegado da receita federal.

A prorrogação do prazo para declaração do imposto de renda é por conta da pandemia do coronavírus, que atualmente impõe muitas dificuldades as pessoas que precisam fazer a declaração principalmente por conta da mobilidade. “Não há necessidade de atendimento presencial ou de comparecimento dos contribuintes em unidades da receita federal”, reforçou Eudimar Ferreira.

As restituições do imposto de renda seguem mantidas para o dia 29 de maio, como estava previsto.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia