Coronavírus: Especialistas dão dicas para trabalho em home office

Com a pandemia do coronavíris muitos profissionais de diversas áreas tem trabalhado de casa em sistema de home office, inclusive a repórter que vós escreve. Essa vem sendo a melhor forma para não reduzir a produção nas empresas e manter o isolamento social que segue sendo a medida mais eficaz para diminuir a velocidade de proliferação do coronavírus. Mas você tem se adaptado bem a nova rotina? Ou busca formas de ‘produzir’ melhor?

Foto: Shutterstock



A mudança brusca no dia a dia exige um tempo de adaptação, mas também passa diretamente pela disciplina. “É importante que você possa criar rotinas, é importante que assim que acordar você possa tirar o pijama e colocar uma roupa para começar essa rotina de trabalho. É preciso muita disciplina e organização e como fazer isso? Você vai criar um tempo, por exemplo, para olhar as redes sociais, seja de uma em uma hora, duas em duas horas, mas não fique olhando direto, assim também como as TVs é importante você está informado pelo menos uma vez ao dia”, explicou André Loiola, consultor de mercado sobre home office.

André Loiola explica também que é necessário fazer pausas como se estivesse no ambiente de trabalho com horários para; café da manhã, almoço, lanche e talvez até um cochilo caso isso faça parte da sua rotina.

“Mas o que é mais importante e precisamos manter como foco. Você tem que fazer as paradas, mas precisa estar perto de janelas, ter local de trabalho iluminado, organizado e também limpo. É preciso perceber que esse momento é um momento crucial e que somente as pessoas que tem disciplina e organização é que vão conseguir trabalhar em casa”, acrescentou André Loiola.

Combinar as regras com seus colegas de trabalho e chefes ou mesmo manter o contato com as pessoas através de vídeo chamadas também são outras opções para ajudar no trabalho de casa e manter o distanciamento social um pouco mais leve.

Pâmella Maranhão