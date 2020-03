Coronavírus: Arquidiocese de THE divulga horários de missas virtuais

A Arquidiocese de Teresina está reforçando as orientações aos padres, diáconos e aos fiéis para tomarem os devidos cuidados com a prevenção ao Coronavírus nas celebrações eucarísticas. Entre as medidas que devem ser tomadas é evitar dar o abraço de paz, rezar o Pai Nosso sem dar as mãos e no momento da comunhão, entregar a hóstia nas mãos dos fiéis e não diretamente na boca.





Aos fiéis que desejam evitar a participação nas missas de forma presencial, a Arquidiocese divulgou os horários das missas virtuais:

- Paróquia São José Operário (Vila Operária) – Na terça-feira, dia de novena solene à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com início às 5h e encerramento às 20h45.

Aos domingos na missa das 8h ou 17h, seguindo orientação do pároco, e em solenidades de padroeiros, dependendo do calendário da paróquia. Transmissão pelo Facebook e Youtube da paróquia.

- Nossa Senhora da Vitória (Planalto Uruguai), todos os domingos às 07 horas e às 19 horas, com transmissão pelo Facebook da paróquia.

- Paróquia Cristo Rei (Cristo Rei) - Transmissão via Facebook e Instagram da missa dominical às 17 horas.

- Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Demerval Lobão) - Em fase experimental, está transmitindo o festejo de São José, todos os dias 19:30h, através do Instagram.

- Paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz (Vila da Paz), transmite missas dominicais nos horários das 7h da Manhã e às 17h, incluindo também as celebrações festivas das Comunidades.

- Paróquia Cristo Libertador (Renascença I) transmissão via Facebook das missas dominicais às 7h00 e às 19h30, Missa da misericórdia todo primeiro sábado de cada mês, missa de Nossa Senhora de Fátima todo dia 13 ao meio dia.

- Paróquia São Francisco de Assis (Cidade Nova) transmissão pelo Facebook da Missa dominical às 18h, incluindo também as celebrações festivas das Comunidades.

- Paróquia São Paulo (Bom Jesus) Transmite a missa dominical via Instagram às 19 horas.

Horários da Santa Missa pelas TVs abertas e fechadas:

-TV Meio Norte (Piauí)

Domingo: Às 6h

-Tv Assembleia (Piauí)

Todos os dias às 6 horas

TV Globo (nacional)

Domingo: 6h30

TV Brasil (NET 531)

Domingo: 8h

Pai Eterno (NET 691)

Domingo: 10h

REDE VIDA (NET 693)

Domingo: 17h30

Sábado: 6h55, 9h, 15h, 17h30

Canção Nova (NET 194)

Domingo: 15h00

De Segunda-feira às sexta: 07h00,

Sábado: 07h00

TV Aparecida (NET 695)

Domingo, às 8h e às 18h.

Segunda a sexta-feira às 9h.

Sábado, às 9h e às 18h.

Além da prática litúrgica na missa, a Arquidiocese reforça ainda que os fiéis devem e seguir as recomendações das autoridades sanitárias, entre elas: Higienizar as mãos com muita frequência, utilizar lenço descartável para higiene nasal; proteger a boca e o nariz ao tossir ou espirrar; evitar tocar no nariz ou boca, após o contato com superfícies; manter os ambientes bem ventilados, repouso, alimentação balanceada e ingestão de líquidos.

“Vamos fazer a nossa parte e prevenir, preservar nossa população, principalmente os idosos, a camada mais vulnerável a esse novo vírus”, é o que diz o pare Tony Batista, Vigário Geral da Arquidiocese de Teresina.

Missa da Misericórdia está suspensa

Por conta do risco de contágio pelo Novo Coronavírus, a Missa da Misericórdia em Teresina também está suspensa. A missa é celebrada semanalmente na Igreja do São Cristóvão, na Morada do Sol. O Padre Nilton Pereira, informou que as demais celebrações da paróquia estão mantidas, mas que os fiéis que estiverem tossindo ou gripados, evitem comparecer. "O maior ato de misericórdia que nós podemos ter é cuidar e preservar a nossa vida", finalizou o padre.

Arquidiocese de Teresina