Coronavírus: 287 áreas públicas de Teresina já foram desinfectadas

Para conter a proliferação do Novo Coronavírus, a Prefeitura de Teresina iniciou na semana passada a desinfecção e sanitização de espaços públicos da cidade e ambientes com grande circulação de pessoas. Em uma semana da medida já sendo posta em prática, 287 áreas da Capital já foram sanitizadas com a utilização de bombas costais, caminhões pipas e carros fumaceiros.



Foram 132 desinfecções em unidades de saúde, 51 em grandes supermercados, 21 nos terminais de ônibus, 71 em avenidas e praças e 8 sanitizações em mercados municipais. Foram feitas ainda duas desinfecções nos calçadões do Centro de Teresina e duas no Polo de Saúde.



Foto: Divulgação/PMT

Guarda Municipal reforça o isolamento social

Por meio de suas redes sociais, o prefeito Firmino Filho informou que somente na última sexta-feira (03), a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar fecharam um total de 106 estabelecimentos comerciais que não deveriam estar funcionando porque não se encaixam como prestadores de serviços essenciais (saúde, alimentação, e agentes financeiros).

Foi o primeiro dia de operação conjunta das duas forças de segurança após decreto municipal que restringia ainda mais o funcionamento dos serviços comerciais na Capital, definindo inclusive que até os setores essenciais deveriam operar com somente o mínimo necessário para atender a demanda.

Loteria amanhece com fila na zona Sul

Apesar dos apelos da Prefeitura e dos demais órgãos competentes, a população teresinense ainda resiste, em parte, a cumprir os decretos municipais e permanecer em isolamento. Nesta terça-feira (07), por exemplo, uma casa lotérica no bairro Bela Vista, zona Sul da Capital, amanheceu com aglomeração de gente na porta, inclusive com uma fila do lado de fora.





Para quem procura atendimento nestes agentes financeiros, é importante seguir as recomendações básicas de permanecer a uma distância mínima de um metro e meio da pessoa à sua frente na fila e evitar tocar em superfícies sem antes higienizá-las com álcool em gel.

Vale lembrar que pelo último decreto da Prefeitura, a Guarda Municipal está autorizada a desfazer aglomerações. Por meio das redes sociais, o prefeito Firmino Filho fez um apelo: “essa folga de 27% que sobra na taxa de isolamento ideal deve ser ocupada por quem precisa fazer a cidade funcionar, as que executam serviços essenciais. Então, meu apelo continua. Fique em casa. É uma situação temporária. Apesar de muita gente achar que não existe perigo, preciso dizer que não só existe como estimula outras pessoas a sair de casa e fazer o mesmo”, concluiu o prefeito.

Maria Clara Estrêla