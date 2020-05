Hoje, 12 de maio é o dia da enfermagem e do enfeiro (a). Profissionais dedicam a sua vida ao cuidar do outro. Qualquer pessoa que nasce em hospital e que adoece durante a vida, passa pelas mãos de enfermeiros. Na pandemia, causada pelo covid-19, esta categoria faz parte dos profissionais que estão na linha de frente do combate ao vírus.

De acordo com a presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (Coren-PI), Tatiana Melo, este ano a Semana de Enfermagem será diferente, não serão organizados eventos em homenagem aos profissional. Mas o conselho está visitando os hospitais de Teresina e do interior entregando Equipamento de Proteção Individual (EPI) e fazendo debates virtuais nesta terça-feira, 12, e no dia 20 de maio.

"Estamos cobrando nossos direitos, leis próprias para a enfermagem. Nos precisamos de pisos salarial, carga horária máxima de 30 horas semanais e também de reconhecimento e visibilidade profissional diante da sociedade. Não podemos ser esquecidos jamais pois o nosso trabalho é essencial para a saúde do Brasil", afirma Tatiana Mello.

Além disso, a categoria está conversando com deputados sobre um projeto de lei para ser institucionalizado no Piauí a Semana de Enfermagem, oficialmente. Hoje, o Deputado Estadual Coronel Carlos Augusto (PL) já protocolou o pedido na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi).



Coren-PI entrega EPI´s a hospitais e pedem leis que valorizem os profissionais. Foto: Agência Brasil



Outra luta dos profissionais, é a garantia de pagamento adicional de insalubridade de 40% sobre o salário, ao todo no estado, já são 15 municípios que afirmaram pagar o valor aos enfermeiros.

Em relação a carga horária citada pela presidente do Coren-Pi, ela explica que o estado já contabiliza três municípios que aprovaram essa proposta: Miguel Alves, São Gonçalo do Gurgueia e Luis Correia.

"Desde 2018, a gente protocolou na Alepi o projeto de lei para regulamenta a carga horária dos enfermeiros. Mas nunca saiu do cabinete do presidente da Alepi, a gente está na expectativa de ser aprovado, e de passar pelo menos pelas comissões, para que a gente possa aprovar em mais municípios essa conquista", diz Tatiana Mello.

Deste modo, os profissionais pedem mais valorização e condições de trabalho, pois a enfermagem é carente de lei própria. Eles esperam ser reconhecimento não só com videos de pessoas batendo palmas nas redes sociais, mas também com salários, proteção e carga horária digna.

Live na Semana de Enfermagem

O Conselho Federal de Enfermagem está realizando lives durante está terça-feira, 12, abordando temas como o papel da enfermagem no enfrentamento da covid-19; equipamentos de proteção individual (EPI) e saúde mental do profissional. Para participar dos debates basta acessar a pagina do facebook, EUCURTOENFERMAGEM e no youtube está disponível no canal Somosenfermagemtv.

Sandy Swamy