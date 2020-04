Cooperativas terão serviço para orientar sobre auxílio emergencial

O Sistema OCB/SESCOOP-PI oferece a partir desta quarta-feira, 22 de abril, das 9h às 13h, plantão de atendimento para orientar taxistas, catadores de materiais recicláveis e agricultores familiares.



O atendimento quer garantir orientação sobre as formas de inscrição e recebimento do auxílio emergencial de R$ 600,00 que será pago pelo Governo Federal. Além isso, o SESCOOP/PI também disponibiliza os seguintes serviços: orientação para Cadastro Único – Ministério da Cidadania; orientação para regularização do CPF; orientação para Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020 e outros serviços de interesse do cooperado.

As cooperativas que precisarem dos serviços do sistema devem agendar reuniões através do telefone fixo da instituição: 3225-4444. As mesmas serão realizadas através de plataformas online (tele atendimento).

Segundo o superintendente executivo do SESCOOP-PI, Arimatéa Costa, o sistema está à disposição para atender os cooperados, tirar todas as dúvidas e tentar reduzir os efeitos da pandemia mundial da Covid-19 sobre a economia.

PROJETO DE LEI

No dia 16 de abril, a Câmara de Deputados aprovou o Projeto de Lei 873/2020, que amplia as categorias profissionais que poderão receber o auxílio emergencial concedido pelo governo, alterando a lei 13.982/2020.

Com apoio da OCB, o deputado Arnaldo Jardim (SP), integrante da diretoria da Frencoop, apresentou uma emenda para incluir entre as categorias profissionais os “cooperados ou associados em cooperativas”, que foi prontamente aceita pelo relator, deputado Cesinha de Madureira (SP).

Da redação