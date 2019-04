Convenção Lojista recebe General Mourão e palestrantes de renome nacional

Consolidada no meio empresarial piauiense, a Convenção Lojista 2019 acontece nos próximos dias 26 e 27 de abril, no auditório do Centro Universitário Uninovafapi. Nesta edição, a Convenção terá como convidado especial para a palestra magna de abertura o vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, que falará sobre as perspectivas econômicas para o país.



De acordo com Sávio Normando, que preside a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Piauí, a Convenção Lojista já é um momento reconhecido e consolidado no Piauí como um espaço em que a troca intensa de conhecimento dá a tônica das atividades realizadas durante os dois dias de encontro.

Sávio Normando épresidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Piauí. (Foto: Poliana Oliveira/O DIA)



“A Convenção já se consolidou como um dos maiores eventos empresariais do Estado. Este ano, serão abordadas temáticas voltadas para gestão, criatividade e inovação e é um momento para discutirmos o cenário local e nacional. Todos os anos, conseguimos reunir um grande público, mostrando que o encontro também é um importante fórum de integração”, afirmou o presidente da FCDL do Piauí, Sávio Normando.

Segundo o presidente da FCDL, o evento tem como público alvo o segmento empresarial do Piauí e é baseado na troca de conhecimentos e experiências. “É um evento voltado para todo o segmento empresarial do estado, inclusive universitários, profissionais liberais e professores que identifiquem na Convenção Lojista uma oportunidade para absorver mais conhecimento e informações, para canalizar nas suas atividades e torná-las cada vez mais produtivas e sustentáveis”, destacou.

O evento contará ainda com a presença de palestrantes de renome nacional, como Camila Farani e José Salibi Neto, com anos de experiência no ramo.





A empreendedora e investidora Camila Farani é integrante do programa Shark Tank Brasil, advogada com pós-graduação em Marketing e especializações em Empreendedorismo e Inovação pela Universidade de Stanford e pela Massachusetts Institute of Technology (MIT). Farani é bicampeã no prêmio Startup Award, premiada como Melhor Investidora Anjo. Esse conceito é dado ao investidor que apoia empresas iniciantes e com alto potencial de crescimento, como é o caso das startups.

José Salibi Neto é cofundador da HSM, uma escola líder em educação executiva, no mercado desde 1987. Em sua palestra, Salibi Neto irá abordar o tema "Gestão do Amanhã", que é também o título do livro escrito em parceria com outro empreendedor de sucesso, Sandro Magaldi.

Salibi é um dos responsáveis pela introdução dos principais conceitos da Gestão Contemporânea no Brasil nos últimos 25 anos. Conviveu e trabalhou com nomes de renome internacional, como Bill Clinton e Tony Blair, além de pensadores da gestão, a exemplo de Philip Kotler e Peter Drucker.

Reconhecida como um momento de grande relevância no meio empresarial, a Convenção Lojista é uma oportunidade única de troca de experiências, conhecimento e contatos profissionais.

Inscrições

As inscrições para a Convenção Lojista 2019 poderão ser feitas através do site http://www.convencaolojistapi.com.br/, através do pagamento da taxa no valor de R$ 190,00. Para maiores informações, os interessados deverão entrar em contato pelo telefone (86) 3221-3313.

PROGRAMAÇÃO:

Dia 26/04 (sexta-feira)

19h – Abertura

20h - Palestra Magna de abertura do Exmo Sr.Vice-Presidente da República General Hamilton Mourão

Dia 27/04 (Sábaado)

08h – Credenciamento

09h - Palestra: "Como a Inovação Pode Alavancar a sua Empresa"

Palestrante: Camila Farani

10h40 - Palestra: Gestão do Amanhã

Palestrante: Jośe Salibi Neto

12h – - Intervalo para almoço

14h30 - Palestra: "O papel do Empresário na Melhoria do Ambiente de Negócios"

Palestrante: Nilmar Paul

15h45 - Palestra: "O Poder da Criatividade"

Palestrante: Samuel Normando

17h - Palestra: "Inovação na Pratica"

Palestrante: Rivadávia Drummond

Cícero Portela e Nathalia Amaral