Conta de luz: confira dicas para economizar energia em estabelecimentos comerciais

A pandemia impactou diretamente o segmento comercial e, utilizar a energia de maneira eficiente pode ajudar muito a obter resultados dentro de uma atividade econômica. Para pequenos comerciantes ou grandes empresários, lançar mão de equipamentos ou itens que usam menos recursos energéticos para proporcionar a mesma quantidade de energia ao serviço a ser realizado, pode significar a economia necessária para melhor equilibrar o orçamento no final do mês.

São várias as ações de eficiência energética que contribuem para o uso racional de energia, entre elas a substituição de equipamentos antigos para que se reduza o consumo de energia nos estabelecimentos, usando a energia elétrica de forma segura e eficiente. Assim, muitos empresários e proprietários de empreendimentos como bares, restaurantes, cafeterias têm pensando em alternativas para economizar energia e garantir maior eficiência energética no seu dia a dia.

O empresário Carlo Marques possui restaurante na zona leste de Teresina e reforça que a proposta de economizar na conta de energia e buscar eficiência foi pensada desde o início da concepção do negócio. “O projeto de um dos estabelecimentos, que é um restaurante de comidas típicas, foi concebido já com iluminação led implantada, visando essa economia no ambiente. A climatização também foi pensada com uso de equipamentos Split com Selo Procel A e da tecnologia inverter, que ajuda na manutenção da temperatura desejada, de forma mais eficiente. Na cozinha, temos equipamentos a gás, que não utilizam energia para funcionamento. E, inclusive, temos planos para a instalação de sensores de presença nos banheiros, gerando mais economia para o estabelecimento”, destaca o empresário.

A Equatorial tem dicas importantes para que bares e restaurantes possam garantir maior eficiência energética no cotidiano:

Iluminação natural e LEDS

A iluminação é essencial para o bem-estar e vendas de produtos de um restaurante, bar ou comércio. É importante para criação de ambientes atraentes e chamativos e é um dos pontos de atenção para se evitar desperdícios. Uma excelente sugestão nesse ponto é o melhor uso da iluminação natural, com a pintura das paredes com cores claras e maior uso de janelas, evitando o uso prologando de lâmpadas. Um outro é a utilização de lâmpadas Led, substituindo as lâmpadas fluorescentes, pois são muito mais econômicas. Umalâmpada LED de 9W tem nível equivalente de luminosidade que uma lâmpada fluorescente compacta de 15W, com uma economia de energia da ordem de 40% e tem uma vida útil 4 vezes maior.

Instalação de sensores de presença

A utilização de sensores de presença é uma excelente opção onde há fluxo de colaboradores e/ou clientes. O uso desses sensores de presença em locais diversos pode ajudar na economia e a diminuir o uso desnecessário de energia. Dispensa, Banheiros, áreas de acesso restrito e corredores são alguns locais indicados para instalar os sensores.

Equipamentos elétricos e de climatização

Em casos como restaurantes, que possuem cozinha, analisar a possibilidade do uso de equipamentos que não sejam elétricos, e que tenham a opção de funcionamento a gás, garantindo dentro dessa escolha, um menor uso de energia elétrica no dia a dia.

Com freezers e geladeiras, deve-se ficar atento aos termostatos para escolha ideal da temperatura, observar constantemente as borrachas de vedação das portas, além de preservar a distância entre as laterais dos equipamentos e a parede para que possam realizar adequadamente as trocas de calor com o ambiente.

Sobre os condicionadores de ar, mantenha os filtros sempre limpos, evite o calor do sol no ambiente através de cortinas e persianas. Quando for adquirir um ar-condicionado novo, escolha com a tecnologia inverter, pois você poderá economizar até 40% de energia em relação ao modelo tradicional.

Ao adquirir os equipamentos, opte por equipamentos com Selo Procel de economia de energia, que identifica que aquele aparelho é um dos mais eficientes da categoria. O Selo Procel A tem como finalidade ser uma ferramenta simples e eficaz que permite ao consumidor conhecer, entre os equipamentos e eletrodomésticos à disposição no mercado, os mais eficientes e que consomem menos energia.

Geração de energia solar

Sistemas fotovoltaicos são considerados investimentos com rápido retorno financeiro e que podem proporcionar mais economia na conta de energia, além de gerar uma energia mais limpa, pois essa geração de energia fotovoltaica é um processo sem emissão de gases poluentes na atmosfera, garantindo uma operação mais sustentável para quem utiliza a tecnologia.

