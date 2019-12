Conselho retira pedido de interdição da Penitenciária de Parnaíba

O Conselho Penitenciário do Ministério Público Federal revogou o pedido que havia feito em fevereiro desse ano para interditar a Penitenciária Mista Juiz Fontes Ibiapina, na cidade de Parnaíba. A vistoria realizada na época constatou precariedade na estrutura com problemas em vários setores da unidade prisional.

Em nova inspeção, representantes do Conselho avaliaram que as condições na penitenciária melhoraram. Para o relator do Conselho Penitenciário, José Rômulo Plácido, as melhorias realizadas no local são suficientes para o bom funcionamento e a segurança de detentos agentes.

“Quando a gente fez a inspeção em fevereiro, constatamos condições de calamidade. No entanto, a Secretaria de Justiça está fazendo reformas na unidade e aconteceram melhorias nas celas, nas instalações hidráulicas, e as condições melhoraram, equiparando-se aos outros presídios do sistema prisional”, disse

Os serviços que são realizados pelos próprios detentos já reformaram duas alas da penitenciária. O secretário de Justiça do Piauí, Carlos Edilson, concorda que as melhorias ainda não alcançaram o ideal, mas garante que os avanços já melhoram a rotina da unidade.

“Estamos evoluindo. É claro que ainda não é o ideal, mas estamos buscando mudar a situação de Parnaíba. Atualmente, cerca de 50 presos trabalham, diariamente, na reforma das estruturas da unidade. A unidade, hoje, também está com novos protocolos, que vão desde o acesso à unidade aos procedimentos nos corredores”, pontuou o gestor.

Detento encontrado morto

Na madrugada da última quinta-feira (5), um detento identificado como Antonio Alberto Araujo de Melo foi encontrado morto na Penitenciária Mista Juiz Fontes Ibiapina . Ele era suspeito de agredir um idoso de 60 com golpes de uma barra de ferro na cabeça. A Secretaria de Justiça informou que vai instaurar um processo administrativo para investigar o caso.

