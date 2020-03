Conselho Estadual mantém quarentena escolar

O Conselho Estadual do Piaui decidiu manter o regime de quarentena nas escolas estaduais e mantém as aulas à distância como melhor opção para os estudantes. A decisão foi oficializada nesta sexta-feira (27) e foi tomada através de reunião por conferência.



Ficou definido o regime de funcionamento da educação infantil, educação fundamental, ensino médio, educação profissional e da Universidade Estadual do Piaui (UESPI) que é a universidade que pertence ao sistema.

“Na oportunidade vamos remodelar o calendário escolar e a utilização de atividades a distância para equivaler como de dias letivos”, disse Francisco Soares, presidente do Conselho Estadual de Educação e Escolas.

O presidente ainda alerta para que os conselhos não autônomos, no caso, sem Conselho Estadual em seus municipios para que fiquem atentos ao que foi tratado em reunião através do documento final de resolução.

No documento, entre as resoluções está : “Estabelecer o regime especial de aulas não presenciais no âmbito de todo o Sistema Estadual de Ensino do Piauí, definido essencialmente pela manutenção das atividades pedagógicas sem a presença de estudantes nas dependências escolares”, cita.

Pâmella Maranhão