Conselho de Farmácia: inscrições para concurso encerra amanhã; salário é de até R$ 5 mil

Terminam nesta sexta-feira (29), as inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Farmácia do Piauí(CRF-PI). Com salários que variam entre R$1800 e R$5 mil, as provas ocorrem no dia 14 de novembro deste ano, nas cidades de Teresina, Picos e Parnaíba. O resultado está previsto para o dia de 17 de dezembro.

Foto: Reprodução/Instituto Consulpam As vagas são para os cargos de assistente administrativo e farmacêutico. São quatro vagas imediatas e seis para cadastro de reserva. A banca examinadora é Instituto Consulpam. Para cargos a nível médio, o valor da taxa é de R$27,44, já para nível superior, o valor é de R$49,88. Segundo o edital, o boleto poderá ser gerado somente no período de inscrições. O prazo de validade do concurso é de um ano, contado a partir da data de homologação.

