Conheça mais sobre a tradição milenar do Presépio de Natal

A neve cobria com seu alvo manto a pequenina cidade de Greccio, no centro-sul da Itália, era o nao de 1223. Os sinos repicavam festivamente, anunciando a noite de Natal. Todos os habitantes, camponeses em sua maioria, encontravam-se reunidos em torno de São Francisco de Assis, que procurava explicar- lhes o mistério do nascimento do Menino-Deus. Eles ouviam com respeito, mas… não davam mostras de terem realmente compreendido.

Para se fazer entender, São Francisco procurou um modo mais didático para explicar aos iletrados aldeões a história do Natal. Mandou trazerem-lhe uma imagem do Menino Jesus, uma manjedoura, palhas, um boi e um burro. Os campônios entreolharam-se, surpresos, mas providenciaram tudo sem demora.

Em pouco tempo, o Santo compôs a cena: no centro, a manjedoura com as palhas; no fundo, os dois pacíficos animais. Faltava apenas a imagem do Menino Jesus. Com grande devoção, São Francisco tomou- a nos braços, para depositá-la na manjedoura. a beleza da cena comoveu todos os presentes.



Foto: Divulgação

Dá-se então um grande prodígio! Ante os olhos maravilhados de todos, a imagem toma vida e o Menino sorri para São Francisco. Este abraça ternamente o Divino Infante e O deita sobre as palhas da manjedoura, enquanto todos se ajoelhavam em atitude de enlevada adoração.

O Menino-Deus sorri uma vez mais e abençoa aqueles camponeses ali prostrados a seus pés.

Poucos instantes depois, havia sobre as palhas uma simples imagem inanimada… Mas na alma de todos permaneceu a recordação viva do Menino Jesus. Ele lhes havia sorrido!

A partir de então, o povo de Greccio montava todos os anos o “presépio de São Francisco”, na cândida esperança de que o milagre se renovasse. Não foram iludidos em sua esperança. Embora a imagem não mais tomasse vida, a Virgem Maria lhes falava especialmente à alma nessas ocasiões, com graças sensíveis. Muitos se sentiram abençoados e tiveram alcançadas as graças pedidas.

Repercussão

A partir do século XIV, a montagem de presépios pelo Natal tornou-se tradição na Itália e foi passando para o resto da Europa, a princípio como prática eclesiástica, difundindo-se depois por todo o povo. Em concreto, os franciscanos encarregaram-se de divulgar a tradição, levando-a no século XIV para Espanha e durante o século XV para a italiana Nápoles, onde se elabora o primeiro presépio de barro.

Em meados do século XVIII o rei Carlos VII, de Nápoles, passou a ser rei da Espanha e promoveu a difusão dos presépios em todo esse pais e, depois, na América.

Os antigos presépios napolitanos e espanhóis dessa época caracterizam-se por serem cheios de simbologia, segundo o tamanho das figuras e passagens bíblicas, conforme a sua importância. O objetivo era o de transmitir a mensagem da redenção através da representação do nascimento de Jesus.

O presépio português adquiriu características próprias, nacionais, sendo tradicionalmente feito em barro, retratando com fidelidade as personagens e os costumes populares. De Portugal, o presépio chegou ao Brasil colonial, como elemento da catequese.

O presépio no Brasil

O primeiro presépio foi trazido ao Brasil no século XVI pelo Padre José de Anchieta no ano de 1552, assim iniciando também em nosso país essa linda tradição. O presépio tradicional é composto por 9 peças que nos trazem a importância da natividade de Nosso Salvador Jesus Cristo:

Menino Jesus: filho de Deus e o Salvador

Virgem Maria: mãe de Jesus Cristo, Nossa Senhora, a virgem santíssima que intercede por nós junto de Jesus Cristo.

São José: o guardião da Sagrada Família, e o pai de criação de Jesus Cristo, um exemplo amor à ser seguido pelos pais das famílias cristãs.

A manjedoura: o primeiro berço de Jesus Cristo, demonstrando que mesmo nascendo em um lugar humilde não deixava de ser o Filho de Deus.

Burro e Boi ou ovelhas: animais do curral, representam a simplicidade do local onde Jesus nasceu, além de serem fonte de calor em uma noite fria.

Anjos: os Anjos no presépio são aqueles que são responsáveis por avisar a chegada de Jesus ao mundo.

Estrela de Belém: a orientação dos Reis Magos para chegar ao local de nascimento de Cristo..

Pastores: representam a simplicidade das pessoas do local em que Jesus nasceu. Além de representar o povo de Deus, aqueles que adentrarão aos céus vivendo em humildade.

Reis Magos: Melquior, Baltazar e Gaspar, que presentearam nosso salvador com Incenso, Mirra e Ouro.

Entretanto, a quantidade de personagens depende de localização. No Nordeste do Brasil, por exemplo, as imagens são em menor número, notadamente, quando se trata de um presépio artesanal em argila.

