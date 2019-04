Confirmado no interior o primeiro caso de Peste Suína no Piauí

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado Piauí, através do Grupo Especial de Atenção às Enfermidades Emergenciais ou Exóticas (GEASE) confirmou o primeiro caso de Peste Suína Clássica (PSC) no Piauí. O caso foi diagnosticado no município de Lagoa do Piauí.

De acordo com o veterinário e fiscal agropecuário, Idílio Moura, gerente de defesa sanitária animal da ADAPI, o governo está tomando todas as medidas necessárias para erradicar o foco da peste suína.

"Estivemos reunidos toda a manhã de sábado na Superintendência Federal da Agricultura para traçar todas as ações e estratégias para debelar o foco. "As medidas incluem interdição da propriedade, controle do trânsito de animais, investigação epidemiológica nas propriedades circunvizinhas, sacrifício sanitários de todos os suínos do foco", diz, enfatizando que a doença é transmitida por um vírus altamente contagioso.

O veterinário explica que o vírus afeta somente suínos e javalis e não atinge o ser humano. Segundo ele, o prejuízo é econômico por conta do trânsito de animais, pois não pode ser comercializado suíno do Piauí para outros estados. "Há embargos econômicos, restrições de movimentação de suíno dentro e fora do estado".

Neste domingo, quatro equipes de veterinários foram até o município para efetuar o sacrifício e desinfecção das instalações e veículos das propriedades e fazer a erradicação do foco. “Será um processo contínuo que durará cerca de 30 dias ou mais, até ter a certeza de que o vírus foi erradicado", esclarece.

Idílio pontua que os animais acometidos com peste suína apresentam os sintomas de febre alta, mortalidade elevada principalmente entre suínos jovens, manchas avermelhadas no corpo, conjuntivite, diarreia, paralisia dos membros. "Volto a enfatizar que esse vírus não atinge o corpo humano", conclui.

