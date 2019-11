Confira os horários das celebrações nos cemitérios no dia de finados

A igreja Católica professa a fé na ressurreição da carne e na vida eterna. Por isso, orienta a oferecer sufrágios e orações pelos mortos convidando o cristão a não parar na morte e buscar a ressurreição.



Visitar o túmulo não é fazer honra ao corpo material que nele se encontra, mas professar a fé na ressurreição da carne através de uma semente que ali foi plantada. Dessa forma, a Igreja coloca o dia de finados para orações e intercessões aos que partiram desse mundo e morreram na esperança da ressurreição. Confira os horários das celebrações em alguns cemitérios da Arquidiocese:

Centro/Norte

Cemitério São José

06:00- Pe. Carlos César

08:00

16:00 – Pe. Damião Rocha

17:00 – Pe. Washington

Cemitério Santo Antônio – (Buenos Aires)

05:00 – Pe. Antônio Marcos

06:30 – Pe. Tertuliano

Zona Leste

Cemitério Recanto da Saudade (Br 343)

08:00

10:00

17:00

Padre Francisco Borges

Cemitério São Judas Tadeu (São Cristóvão)

08:00 – Dom Jacinto Brito

10:00

15:00

18:00

Padre Antônio Luiz (Diocese de Parnaíba)

Cemitério Santa Mônica (Pedra Mole)

07:00

Padre Moreira

Zona Sudeste

Cemitério Jardim da Ressurreição (Alto da Ressurreição)

07:00

10:00

16:00

Padre João Matos

Zona Sul

Cemitério Dom Bosco (bairro Vermelha, zona Sul I)

07:00

09:00

17:00

Com o padre Valdery Veras

Forania Sul II

Cemitério Santa Cruz (Bairro Promorar)

17:00

Demerval Lobão (cemitério principal e cemitério dos anjinhos)

17:00

Cemitério Santa Cruz (Lagoa Do Piauí)

17:00

Através do quadro “Palavra do Pastor”, o Arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, apresentou algumas orientações sobre esse dia. Confira através do link:

Arquidiocese de Teresina