Confira o que abre e fecha no feriado de Natal em Teresina

Nos próximos dias 24 e 25 de dezembro (sexta e sábado), se comemora a véspera de Natal e o Feriado de Natal. Por conta disso, o comércio em Teresina terá horário de funcionamento diferenciado. O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas) informou que na véspera de Natal, as lojas do Centro e dos bairros da capital funcionarão no horário normal das 8h às 18h.



Já os shoppings de Teresina funcionarão da seguinte forma:

Shopping da Cidade: das 8h às 18h

Teresina Shopping: das 10h às 20h

Shopping Rio Poty: das 10h às 19h

Riverside Shopping: das 9h às 21h

No dia 25 de dezembro, feriado de Natal, todas as lojas do comércio teresinense – tanto Centro quanto dos shopping e bairros – estarão fechadas.



Na véspera de Natal (24), as agências bancárias do Piauí funcionarão em horário diferenciado das 9h às 11h. Neste mesmo dia, as casas lotéricas funcionarão das 7h30 às 13h. Já no feriado de Natal (25), os bancos e loterias estarão fechados.

Administração pública

Tanto a Prefeitura de Teresina quanto o Governo do Estado concederam ponto facultativo no funcionalismo público na sexta-feira (24), véspera de Natal. Neste dia, funcionarão somente os serviços considerados essenciais nas áreas da saúde, segurança e abastecimento. No sábado (25), os órgãos da administração pública municipal e estadual não funcionarão, exceto os serviços essenciais.

