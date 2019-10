Confira o funcionamento das lojas para o feriado do Comerciário

Por conta do feriado do Dia dos Comerciários, celebrado na próxima segunda-feira (28), o funcionamento das lojas do Centro de Teresina, shopping e bancos será diferenciado. De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI), as lojas do Centro e bairros não funcionarão. As atividades retornam normalmente na terça-feira (29). Os bancos e lotéricas irão funcionar normalmente na segunda-feira.



Já o Shopping Rio Poty informa que na segunda-feira as lojas e cafeterias estarão fechadas. Já os espaços de lazer e a praça de alimentação funcionarão de 12h às 22h, enquanto o cinema ficará aberto de 13h às 22h30. A academia Bodytech inicia suas atividades às 6h, encerrando às 23h.

Durante os feriados do Dia do Comerciário, o Teresina Shopping funcionará em horário especial As lojas estarão fechadas; o Espaço Família funcionará das 12h às 22h; as lojas de alimentação e parque estarão abertas das 10h às 22h; as cafeterias poderão funcionar das 14h às 22h. Já os cinemas abrem a partir das 12h30. A Smart Fit estará aberta das 5h30 às 23h e o Hiperbompreço funcionará das 9h às 22h.



Foto: Arquivo O Dia

Supermercados

Em alusão ao Dia do Comerciário, apenas a filial do Grupo Vanguarda de Campo Maior estará fechada neste sábado (26/10). Já nesta segunda-feira (28/10), as filiais de Teresina, Altos e Parnaíba estarão fechadas. As filiais de Bacabal, Campo Maior, Codó e Piripiri terão horário de funcionamento normal.

Este ano, o Dia do Comerciário para os supermercados será celebrado no dia 28 de outubro, conforme Convenção Coletiva. Na data, as lojas das redes Assaí (Teresina e Parnaíba), Extra e Pão de Açúcar estarão fechadas.

Parques

Os parque de Teresina também terão funcionamento diferenciado por conta do feriado do Dia dos Comerciários. O Parque da Cidadania, da Macaúba e Matias Matos estão fechados. Já o Parque da Cidade e o Encontro dos Rios estarão abertos, assim como o Parque Nova Potycabana, que estará funcionando normalmente.

Isabela Lopes