Confira a lista de ganhadores do 43º sorteio da Nota Piauiense

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) divulgou, nesta terça-feira (2), a lista completa dos ganhadores do 43º sorteio da Nota Piauiense, realizado no dia 29 de março. Os ganhadores já podem pedir o resgate da premiação no site da Nota Piauiense.

Confira aqui a lista.

Ana Teresa Fortes de Oliveira Portela, de Teresina, ganhou R$ 25 mil. Já Leonardo Eulálio de Araújo Lima, também da capital, foi sorteado em R$ 10 mil.

O programa Nota Piauiense já possui mais de 213 mil usuários cadastrados e distribuiu R$ 7 milhões em prêmios desde 2015, quando foi lançado pelo Governo do Estado.

Quem quiser participar da Nota Piauiense deve realizar o cadastro do CPF no site (www.sefaz.pi.gov.br/notapiauiense). É rápido e fácil, já que é composto de perguntas básicas – como endereço, telefone, além do próprio CPF.

Secretaria de Fazenda do Piauí