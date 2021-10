Concursos no Piauí oferecem 70 vagas imediatas e formação para cadastro reserva

Os concurseiros de plantão devem ficar atentos aos editais que foram divulgados pelas prefeituras de Lagoa Alegre e Elesbão Veloso, e pela Secretaria de Administração e Previdência do Piauí (SeadPrev). Juntos, os certames somam 70 vagas ofertadas, tanto para contratação imediata como formação de cadastro reserva.



Prefeitura de Lagoa Alegre

Para a Prefeitura de Lagoa Alegre, o processo seletivo é voltado para o preenchimento de 10 vagas, além de formação de cadastro reserva. O edital é voltado para professores de Educação Infantil e Fundamental graduados em Pedagogia ou outra licenciatura.



O processo seletivo será com base na avaliação do currículo e na aplicação de prova de Redação. A remuneração é de R$1.443,12 com jornada de 20 horas semanais.



Inscrições



As inscrições acontecem de 15 a 22 de outubro de 2021, das 07h às 13h, na sede da Secretaria Municipal de Educação de Lagoa Alegre, localizada na Rua Isabel Costa, s/n, bairro São Francisco. No momento da inscrição, o candidato deve apresentar o currículo, bem como o formulário de Inscrição preenchido e assinado por ele próprio ou procurador habilitado. Não será cobrada taxa de inscrição.



Local de prova



A prova será aplicada no dia 31 de outubro de 2021, das 8h às 10h30, na Escola Municipal Alfredo da Silva Costa, localizada na Rua Félix Guimarães, 209, São José.



Confira o edital AQUI.



Prefeitura de Elesbão Veloso

A Prefeitura de Elesbão Veloso lançou edital para o processo seletivo voltado para contratação temporária de professores. Ao todo, serão ofertadas 60 vagas para contratação imediata e também para formação de cadastro reserva.



As funções a serem preenchidas são:



- Professor de Ciências;

- Professor de Educação Física;

- Professor de Educação Infantil (zona rural);

- Professor de Educação Infantil (zona urbana);

- Professor de História;

- Professor de Inglês;

- Professor de Matemática;

- Professor de Português.

O processo seletivo será feito por meio de prova objetiva (caráter eliminatório e classificatório) e prova de título (caráter classificatório). A remuneração é de R$1.100 para uma jornada de 20 horas semanais.



Inscrições



As inscrições podem ser feitas de 15 de outubro a 16 de novembro de 2021, através do site Consulpam. A taxa de inscrição é de R$24.



Confira o edital AQUI.



SeadPrev

A Secretaria de Administração e Previdência do Estado do Piauí (SeadPrev) também abriu processo seletivo para formação de cadastro reserva para cargos de nível Médio e Superior em Teresina.



O certame é destinado para:



- Cadista;

- Técnico em Topografia;

- Técnico em Segurança de Trânsito;

- Arquiteto;

- Assistente Social;

- Engenheiro (Civil, Eletricista, Agrônomo e Agrimensor);

- Geólogo;

- Jornalista;

- Psicólogo;

- Técnico Superior (habilitado em Administração, Contabilidade, Direito, Engenharia de Segurança do Trabalho).

A remuneração varia de R$2 mil a R$4.500, com jornada de 30 horas semanais e contrato com duração de quatro anos.



Inscrições



As inscrições acontecem de 18 a 20 de outubro de 2021 por meio do site da SeadPrev. Será cobrada taxa de R$60, para nível Médio, e R$80, para nível Superior.



Confira o edital AQUI.



