Concurso TCE-PI 2021: FGV divulga resultado preliminar da prova objetiva, veja;

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou nessa terça-feira (21) o resultado preliminar da prova objetiva do concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI). O certame foi realizado no dia 22 de agosto, oferecendo seis vagas, sendo uma, de ampla concorrência, para o cargo de Auditor de Controle Externo – Área específica de Engenharia (nível superior), e cinco para o cargo de Assistente de Administração (sendo 04 vagas para ampla concorrência e 01 vaga para pessoa com deficiência), exigindo nível médio. Do total de inscritos homologados (5.949 candidatos), 3.395 compareceram e 2.554 foram ausentes, representando 43% de abstenção.

Para ter acesso à lista do resultado preliminar de cada um dos dois cargos, clique nos links abaixo:

Auditor de Controle Externo – Engenharia



Assistente de Administração



A FGV informou, ainda, que está disponível para esta quarta-feira (22) a interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova escrita objetiva. O acesso para interpor com recurso é por meio deste link: http://www50.fgv.br/recursos/Login.aspx?key=127&t=4 (para o cargo de Auditor de Controle Externo) e deste link: http://www50.fgv.br/recursos/Login.aspx?key=126&t=4 (para o cargo de Assistente de Administração).

Todas as demais informações podem ser consultadas com a FGV, pelo telefone 0800 283 4628 ou pelo e-mail: [email protected]

Foto: ASCOM/TCE

com informações do TCE-PI

