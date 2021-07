Concurso TCE: 531 candidatos disputam vaga para cargo de Auditor; salário é de R$ 11,4 mil

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) conta com um total de 5.948 inscritos. As inscrições foram encerradas no dia 28 junho, com seis vagas ofertadas. Uma de ampla concorrência, para o cargo de Auditor de Controle Externo e cinco para o cargo de Assistente de Administração, sendo 04 vagas para ampla concorrência e 01 vaga para pessoa com deficiência.

Do total de inscritos homologados, 5.417 são para o cargo de Assistente de Administração, o que representa 1.083 na disputa por uma das vagas; e 531 candidatos para o cargo de Auditor de Controle Externo. O candidato para o cargo de nível médio pode verificar a situação de sua inscrição na Página de Acompanhamento. Já para o cargo de nível superior, é possível verificar a situação da inscrição clicando aqui.

O vencimento básico para o cargo de Auditor de Controle Externo é de R$ 11.474,13. Já para o cargo de Assistente de Administração é de R$ 2.699,79. Ambos os cargos contam com outros benefícios, como auxílio-alimentação no valor de R$ 2.125,64. Além de auxílio-saúde, com custeio de 90% do plano de saúde até o limite de R$ 1.000,00, por mês.

As provas estão previstas para o dia 22 de agosto, no turno da tarde, com possibilidade de adiamento, tendo em vista a situação de pandemia do novo Coronavírus. Serão adotados todos os procedimentos sanitários no dia da realização das provas, em virtude da pandemia da Covid-19.

Ithyara Borges

