Concurso público para o TJ-PI deve ser lançado em março

O presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador José Ribamar Oliveira, anunciou nessa sexta-feira (14) a realização de um concurso público para o TJ-PI. O edital e o cronograma do certame devem ser divulgados até o mês de março.

De acordo desembargador Oliveira, o concurso deve ofertar um total de 100 vagas. O presidente antecipou ainda que a grande maioria dessas vagas será para o cargo de analista do Tribunal. A Comissão responsável por coordenar concurso público do Tribunal já está criada e o passo seguinte é a definição da instituição para realizar a prova.

“Será um concurso para servidores com cerca de 100 vagas, maioria de analistas administrativos e judiciários, e já estamos com a comissão formada e já vamos em breve escolher a instituição que realizará o concurso”, afirmou o presidente do TJ-PI

O juiz Rodrigo Tolentino presidirá a comissão, que terá ainda a presença de mais quatro juízes e quatro servidores. A indicação dos postos no grupo ficará sob a incumbência do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Piauí (SINDSJUS) e pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça e Avaliadores do Estado do Piauí (SINDOJUS).

