Concurso PMPI 2022: Nucepe faz balanço e divulga gabarito provisório; confira

A prova objetiva e dissertativa do concurso da Polícia Militar do Piauí para o cargo de soldado foi aplicada no último domingo (30), pelo Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe). Os portões foram abertos às 7h, a prova iniciou às 8h30 e terminou às 13h30 (horário de Brasília). Um candidato foi conduzido pela Polícia Militar após ser flagrado portanto fones de ouvido durante a realização da prova. O gabarito provisório já está disponível no site do Nucepe.

O diretor do Nucepe, Jorge Martins, pontuou que, na aplicação de provas seguiu as exigências do edital e também os protocolos sanitários contra a Covid-19. “Todos os candidatos foram revistados na entrada dos centros de aplicações de prova pela equipe da PM com detector de metais. Foi vistoriado todos os objetos para que os candidatos não adentrassem ao local de prova com algum material proibido, como o celular. Todos os candidatos entraram de máscara e mantivemos o distanciamento social nas salas”, explicou.

O reitor da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), Evandro Alberto de Sousa, também acompanhou o certame nos centros de aplicação e destacou o policiamento ostensivo para garantir a segurança. Ao todo, foram 126 centros de aplicação de prova na cidade de Teresina. O Nucepe teve o apoio de mais de 300 policiais, com equipe de inteligência da Polícia Civil. “O concurso foi um dos mais tranquilos já realizados pelo Nucepe”, afirmou o reitor.

FOTO: Ascom Uespi

Prova objetiva e dissertativa



A primeira etapa do certame, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de cinco horas, consistiu em uma

prova escrita objetiva de 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas, e uma única resposta correta. A prova vale 80 pontos.

A prova escrita dissertativa trouxe a temática sobre a redução da maioridade penal para o candidato desenvolver um texto em relação à temática, no qual fosse demonstrado domínios linguísticos na norma-padrão da Língua Portuguesa, que assegurasse o desencadeamento de ideias e uma conclusão adequada. A prova vale 20 pontos.

Vagas



Para o certame, foram ofertadas mil vagas, sendo 900 vagas para candidatos do sexo masculino e 100 vagas para candidatas do sexo feminino. A seleção recebeu 40.020 inscritos.

O concurso visa o ingresso no Curso de Formação de Soldados PM, para provimento de vagas no cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Piauí, na graduação inicial de Soldado PM.

Etapas do concurso



O concurso é composto de cinco etapas, que serão executadas de acordo com o cronograma estabelecido pelo Nucepe.

1) Primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na realização de prova escrita objetiva e

dissertativa;

2) Segunda etapa, de caráter eliminatório, constará de exame de saúde (médico e odontológico), conforme

critérios estabelecidos no edital;

3) Terceira etapa, de caráter eliminatório, compreenderá o exame de aptidão física e constará de testes

atléticos inerentes ao cargo, conforme previsto no edital;

4) Quarta etapa, de caráter eliminatório, consistirá na aplicação de avaliação psicológica, na qual serão

adotados critérios científicos e objetivos, sendo vedada a realização de entrevistas, conforme critérios

estabelecidos no edital;

5) Quinta etapa, de caráter eliminatório, consistirá na investigação social com a finalidade de averiguar atos da

vida pregressa, bem como da vida atual do candidato conforme critérios estabelecidos no edital.

Confira o cronograma do concurso com todas as datas.

O gabarito provisório já está disponível no site do Nucepe.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no