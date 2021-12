Concurso para Médicos: Governo do Piauí e Prefeitura de Teresina garantem certame em 2022

Após intensas mesas de negociações, entre o Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí (Simepi) e representante do Governo do Estado e a Prefeitura de Teresina, foi firmado compromisso para que seja realizado concurso público em 2022 para contratação de médicos, tanto para o estado como para o município.



O anúncio foi feito pelo secretário de Governo, Osmar Júnior, que participou da última reunião realizada entre o Simepi e a Secretaria de Administração e Previdência do Piauí (SeadPrev). Durante o 10º Congresso Brasileiro sobre a Situação do Médico, o secretário de Saúde (Sesapi), Florentino Neto, também se comprometeu em deixar o edital do próximo concurso público já encaminhado, antes de deixar a Sesapi para disputar cargo eletivo no próximo pleito.



(Foto: Divulgação/Simepi)

Em reunião com o presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Gilberto Albuquerque, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, e o vice-prefeito, Robert Rios, assumiu o compromisso da Prefeitura de Teresina de realizar concurso público para a Fundação Municipal de Saúde (FMS) em 2022, e um segundo compromisso de que, em 2023, a gestão municipal e o Simpei voltarão a discutir o pagamento do Piso Fenan à categoria.



Em novembro deste ano, a categoria realizou uma paralisação para chamar atenção sobre a necessidade de realização de concurso público e aplicação da progressão de carreira para os profissionais da saúde, tanto da rede estadual quanto das redes municipais. O pagamento do piso salarial definido pela Federação Nacional dos Médicos (Fenam) também está em pauta.



Desde o ano de 2020, o Simepi tem como foco principal a luta por concurso público para médicos, devido ao grande número de profissionais que hoje atuam no serviço público com vínculos precários, e o resultado começa a ser notado. Durante o mês de novembro, a diretoria do Simepi solicitou reuniões com gestores públicos, com o objetivo de cobrar soluções para essa demanda.



A pandemia evidenciou um dos principais problemas da Saúde Pública no Piauí, a celebração de vínculos de trabalho precários com profissionais médicos. Em nome de demandas como essa, o Simepi tem intensificado mobilizações para garantir aos profissionais contratos de trabalho dignos, por meio de concurso público estatutário, e ainda, garantir atendimento de Saúde de qualidade para a população.



