Concurso para Hospital Universitário da UFPI oferta salário de R$ 6 mil

Teve início nessa quarta-feira (06/11) as inscrições do concurso público para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI). O certame da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares(EBSERH) acontece para preenchimento de 1.1660 vagas em 40 unidades de todo o Brasil.

Para o Piauí, o concurso disponibiliza três vagas para os cargos de analista administrativo - administração hospitalar; analista administrativo – contabilidade; e analista administrativo – economia. Com carga horária de 40h semanais, o salário é de R$ 6.300,28.

O edital prevê também preenchimento de cadastro de reserva para os cargos de analista administrativo - gestão hospitalar, analista administrativo - relações públicas, arquiteto, engenheiro civil, engenheiro mecânico e assistente administrativo.

(Foto: Arquivo O DIA)

O certame será realizado em duas etapas, que envolvem Prova Objetiva e Prova de Títulos. O valor da inscrição é de R$ 80,00 para os cargos de nível médio/técnico e R$ 180,00 para os cargos de nível superior.

As inscrições para o Concurso Público serão realizadas, exclusivamente, pela Internet, no site do IBFC www.ibfc.org.br . As inscrições seguem abertas até o dia 10 de dezembro e as provas acontecem dia 2 de fevereiro de 2020.

Otávio Neto