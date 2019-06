Concurso IBGE: banca divulga número de vagas para Teresina

O Instituto AOCP, responsável pela banca do seletivo do Instituto brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a distribuição de cargos e lotação das 400 vagas para analista censitário no censo demográfico 2020.



Para Teresina são destinadas 6 vagas dividas em: ciências contábeis (01 vaga), gestão e infraestrutura (3), jornalismo (1 vaga) e métodos quantitativos (1). As funções têm carga horária de 40h de trabalho, é necessário ter cursado Ensino Superior, mas não há a exigência de experiência anterior na função. A inscrição para todos os cargos custa R$ 65,00.



Foto: Agências Brasil

Os contratos terão duração de 12 meses e podem ser prorrogados por até 36 meses. Desta forma, podem chegar a até quatro anos de duração, a depender da demanda do censo.

A remuneração dos analistas convocados para atuar nas etapas de planejamento, acompanhamento e suporte especializado será de R$ 4.200,00.

Em todo o país

Confira a distribuição de vagas para o resto do Brasil

Rio de Janeiro

•Analista de sistemas/Desenvolvimento de Aplicações – 13 vagas

•Analista de sistemas/Desenvolvimento de Aplicações WebMobile – 2 vagas

•Analista de Sistemas/Suporte a Comunicações e Rede – 3 vagas

•Analista de Sistemas/Suporte à Produção – 3 vagas

•Analista de Sistemas/Suporte Operacional e de Tecnologia – 3 vagas

•Analista Socioeconômico – 5 vagas

•Biblioteconomia e Documentação – 3 vagas

Ciências contábeis

•Brasília – 1 vaga

•Vitória – 1 vaga

•São Luís - 1 vaga

•Belo Horizonte – 1 vaga

•Campo Grande – 1 vaga

•Cuiabá – 1 vaga

•Belém – 1 vaga

•João Pessoa – 1 vaga

•Recife – 1 vaga

•Teresina – 1 vaga

•Curitiba – 1 vaga

•Rio de Janeiro – 3 vagas

•Natal – 1 vaga

•Porto Velho - 1 vaga

•Boa Vista – 1 vaga

•Salvador – 1 vaga

•Goiânia – 1 vaga

•Rio Branco – 1 vaga

•Maceió – 1 vaga

•Manaus – 1 vaga

•Macapá – 1 vaga

•Fortaleza – 1 vaga

•Porto Alegre - 1 vaga

•Florianópolis – 1 vaga

•Aracaju – 1 vaga

•São Paulo – 1 vaga

•Palmas – 1 vaga

Ciências sociais

•Rio Branco – 1 vaga

•Palmas – 1 vaga

•Maceió – 1 vaga

•Manaus – 1 vaga

•Salvador – 1 vaga

•Fortaleza – 1 vaga

•Campo Grande – 1 vaga

•Cuiabá – 1 vaga

•Belém – 1 vaga

•Recife – 1 vaga

•Porto Velho – 1 vaga

•Boa Vista – 1 vaga

Desenho Instrucional

•Rio de Janeiro - 2 vagas

Geoprocessamento

•Recife – 1 vaga

•Aracaju – 1 vaga

•Boa Vista – 1 vaga

•Rio de Janeiro – 13 vagas

•São Luís – 1 vaga

•João Pessoa – 1 vaga

•Natal – 1 vaga

Gestão e Infraestrutura

•João Pessoa – 2 vagas

•Rio Branco – 2 vagas

•Maceió – 2 vagas

•Manaus – 3 vagas

•Macapá – 2 vagas

•Salvador – 4 vagas

•Fortaleza – 3 vagas

•Brasília – 2 vagas

•Vitória – 2 vagas

•Goiânia – 2 vagas

•São Luís – 2 vagas

•Belo Horizonte – 2 vagas

•Campo Grande – 2 vagas

•Cuiabá – 6 vagas

•Belém – 3 vagas

•Recife – 4 vagas

•Teresina – 3 vagas

•Curitiba – 3 vagas

•Rio de Janeiro – 19 vagas

•Natal – 2 vagas

•Porto Velho – 3 vagas

•Boa Vista – 2 vagas

•Porto Alegre – 2 vagas

•Florianópolis – 3 vagas

•Aracaju – 7 vagas

•São Paulo – 2 vagas

•Palmas – 2 vagas

Jornalismo

•Aracaju – 1 vaga

•Palmas – 1 vaga

•Rio Branco – 1 vaga

•Maceió – 1 vaga

•Manaus – 1 vaga

•São Paulo – 1 vaga

•Macapá – 1 vaga

•Salvador – 1 vaga

•Fortaleza – 1 vaga

•Brasília – 1 vaga

•Vitória – 1 vaga

•Goiânia – 1 vaga

•São Luís – 1 vaga

•Belo Horizonte – 1 vaga

•Campo Grande – 1 vaga

•Cuiabá – 1 vaga

•Belém – 1 vaga

•João Pessoal – 1 vaga

•Recife – 1 vaga

•Teresina – 1 vaga

•Curitiba – 1 vaga

•Rio de Janeiro – 6 vagas

•Natal – 1 vaga

•Porto Velho – 1 vaga

•Boa Vista – 1 vaga

•Porto Alegre – 1 vaga

•Florianópolis – 1 vaga

Letras

•Rio de Janeiro: 1 vaga

Logística

•Rio de Janeiro: 3 vagas

Métodos Quantitativos

•João Pessoa – 1 vaga

•Florianópolis – 1 vaga

•Aracaju – 1 vaga

•São Paulo – 1 vaga

•Palmas – 1 vaga

•Rio Branco – 1 vaga

•Maceió – 1 vaga

•Belém – 1 vaga

•Manaus – 1 vaga

•Macapá – 1 vaga

•Salvador – 1 vaga

•Fortaleza – 1 vaga

•Brasília – 1 vaga

•Vitória – 1 vaga

•Goiânia – 1 vaga

•São Luís – 1 vaga

•Belo Horizonte – 1 vaga

•Campo Grande – 1 vaga

•Recife – 1 vaga

•Teresina – 1 vaga

•Curitiba - 1 vaga

•Rio de Janeiro – 21 vagas

•Cuiabá – 1 vaga

•Natal – 1 vaga

•Porto Velho – 1 vaga

•Boa Vista – – 1 vaga

•Porto Alegre – 1 vaga

Planejamento e gestão

•Rio de Janeiro: 1 vaga

Produção gráfica/editorial

•Rio de Janeiro: 2 vagas

Programação visual/Webdesign

•Rio de Janeiro: 7 vagas

Recursos humanos

•Rio de Janeiro: 4 vagas

Sandy Swamy