Concurso IBGE: 09 vagas serão destinadas para o Estado do Piauí

O instituto AOCP tornou público o edital de inscrição para 400 vagas temporárias de analista de nível superior do Censo 2020. As oportunidades estão distribuídas em 20 áreas de conhecimento e em todas as unidades da federação. As inscrições vão até o dia 23 de julho.

Serão destinadas 09 vagas para o Estado do Piauí, com lotação em Teresina/PI, nas seguintes áreas:





Função Área de Conhecimento Vagas Requisitos Analista Censitário (AC) Análise Socioeconômica 1 Curso superior completo Ciências Contábeis 1 Curso superior completo com graduação em Ciências Contábeis, com registro no Conselho da categoria profissional Jornalismo 1 Curso superior completo com graduação em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo Gestão e Infraestrutura 5 Curso superior completo Métodos Quantitativos 1 Curso superior completo

A remuneração mensal é de R$ 4.200,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Os contratados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como a férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a legislação vigente.

Serão 60 questões objetivas em três disciplinas: língua portuguesa, conhecimentos específicos e raciocínio lógico, com exceção das áreas de conhecimento de Métodos Quantitativos e Letras, que terão duas disciplinas cada (língua portuguesa e conhecimentos específicos e raciocínio lógico e conhecimentos específicos, respectivamente) conforme descrito no edital. Veja o cronograma das principais etapas do processo seletivo na tabela a seguir:

EVENTOS BÁSICOS DATAS PREVISTAS Inscrições De 8 a 23/07/2019 Divulgação dos locais de prova e Cartão de Confirmação de Inscrição 21/08/2019 Aplicação da prova objetiva 01/09/2019 Divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva 02/09/2019 Publicação do Gabarito Definitivo e do Resultado Definitivo da Prova Objetiva 16/09/2019 Divulgação do resultado final 26/09/2019 Início da convocação para contratação 27/09/2019

As inscrições poderão ser feitas pela internet, no site www.institutoaocp.org.br . Para evitar contratempos, os candidatos devem ler e seguir atentamente as determinações do edital. A taxa é de R$ 64,00 e as inscrições somente serão validadas após a confirmação do respectivo pagamento. As pessoas pretas ou pardas terão direito a 20% das vagas, de acordo com a legislação em vigor. Segue em anexo o Edital.



