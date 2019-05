Concurso dos cartórios tem resultado provisório da avaliação de títulos

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI), desembargador Sebastião Ribeiro Martins, assinou nesta quarta-feira (29) o Edital nº 39/2019, no qual consta o resultado provisório da avaliação de títulos dos candidatos do concurso para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro do Piauí.

Esta é a sexta etapa do certame, em andamento desde julho de 2013. O edital traz o resultado provisório da avaliação de títulos, na seguinte ordem: modalidade de outorga, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota provisória na avaliação de títulos.

Tribunal de Justiça do Piauí (Foto: Arquivo O DIA)

De acordo com o cronograma estabelecido pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/UnB) e pela Comissão Organizadora do Concurso (COC), os candidatos têm entre os dias 3 e 4 de junho para apresentarem recurso administrativo acerca do resultado provisório divulgado nesta quarta-feira.

Na última sexta-feira (24) o TJ-PI divulgou a relação de vacâncias das serventias notariais e/ou de registro vagas no estado do Piauí, com vistas ao provimento de tais vagas por concurso público. A lista foi elaborada pela Vice-Corregedoria-Geral da Justiça do Piauí, com a inclusão dos cartórios vagos até 24 de maio de 2019. Ao todo, há 239 serventias extrajudiciais nessa situação no Piauí.

Confira o edital.