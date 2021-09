Concurso do Corpo de Bombeiros do Piauí é anunciado por Wellington Dias

Um concurso para o Corpo de Bombeiros do Piauí foi anunciado nesta terça-feira (14) pelo governador Wellington Dias. De acordo com o chefe do Executivo estadual, o edital do certame está em fase de finalização e deverá ser autorizado logo após a conclusão. Ao todo, serão 60 vagas para o cargo de Soldado Bombeiro Militar.

“Estamos anunciando a autorização de concurso para 60 vagas para que, em 2022, já termos as condições do treinamento. O objetivo é a descentralização. Criamos um programa integrado com a rede de educação para formação, que garante o preparo estratégico para situações como essa que vivemos agora, de colaboração de brigadistas que já foram treinados para conter incêndios”, declarou Wellington Dias.

Foto: Divulgação / Ccom

O governo antecipou que as provas deverão ser realizadas ainda este ano. Segundo o coronel José Rêgo, comandante do Corpo de Bombeiros, a expectativa é que o edital seja lançado dentro de 20 dias já com o cronograma do concurso.

“Temos um efetivo reduzido, mas de bravos guerreiros e o concurso é importante para essa complementação. Vamos trabalhar agora no edital, para que seja lançado daqui a 20 dias e faremos o possível para que aconteça ainda este ano”, disse.

Entrega de ambulância

O anúncio do concurso foi realizado pelo governador Wellington Dias durante solenidade de entrega de ambulância para na sede do Corpo de Bombeiro, em Teresina. O veículo será utilizado no auxílio de resgate de vítimas e atendimento pré-hospitalar. “Entregamos esse equipamento ao Corpo de Bombeiros, essa ambulância é preparada para atuar em situações de acidentes’, disse o governador.

Foto: Divulgação / Ccom

