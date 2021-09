Concurso da PM: Nucepe prorroga pagamento de boleto até amanhã (02)

O Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe), da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), prorrogou o prazo para o pagamento do boleto do Concurso da Polícia Militar do Piauí. A medida foi adotada após problemas junto à instituição bancária responsável no último dia 27 de agosto de 2021.



Diante disso, quem ainda não efetuou o pagamento da taxa de inscrição têm até amanhã, quinta-feira (02) para quitar o boleto às inscrições para os cargos de Oficial PMPI – Edital nº 001/2021 e Soldado PMPI – Edital nº 002/2021.

(Foto: Arquivo/ODIA)

O boleto atualizado será disponibilizado a partir das 9h desta quarta-feira (01), no site do Nucepe .

Concurso da PM terá 1 mil vagas para soldados

Na última quarta-feira (25), o secretário estadual de Fazenda, Rafael Fonteles, anunciou a ampliação de vagas no concurso da PM. O certame previa 650 vagas para soldados e agora será ampliado para 1 mil, e 40 vagas para oficiais.

Cargo de oficial:

a) o candidato deve ter bacharelado em Direito;

b) Carteira Nacional de Habilitação na categoria AB;

c) idade mínima de 21 anos e máxima de 35 anos (no período de inscrições);

Cargo de soldado:

a) o candidato deve ter nível médio completo;

b) CNH na categoria AB;

c) idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos (no período de inscrições).

Os salários vão de R$3.470,00 a R$6.140,00. As provas serão realizadas nos dias 15 e 22 de agosto para os cargos de oficial e soldado, respectivamente.

