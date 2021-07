Concurso da PM: inscrições encerram nesta terça-feira (27)

As inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Piauí encerram nesta terça-feira (27). Ao todo, serão ofertadas 690 vagas, sendo 650 para soldados (585 para o sexo masculino e 65 para o sexo feminino), e 40 vagas para oficial (36 para o sexo masculino e quatro para o sexo masculino).



O edital do concurso da PM está disponível no site do Nucepe (Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos do Estado, que irá promover o certame. Os interessados têm até às 23h59min (horário do Piauí) para fazer as inscrições. O valor das inscrições são:



- R$120 para o cargo de oficial;

- R$90 para soldado.

(Foto: Arquivo O Dia)

Os candidatos que foram doadores de sangue, de medula óssea, que trabalharam como mesário ou colaboraram nas eleições realizadas pela Justiça Eleitoral, estão desempregados ou têm renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.



Cargo de oficial:



a) o candidato deve ter bacharelado em Direito;

b) Carteira Nacional de Habilitação na categoria AB;

c) idade mínima de 21 anos e máxima de 35 anos (no período de inscrições);

Cargo de soldado:



a) o candidato deve ter nível médio completo;

b) CNH na categoria AB;

c) idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos (no período de inscrições).

Os salários vão de R$3.470,00 a R$6.140,00. As provas serão realizadas nos dias 15 e 22 de agosto para os cargos de oficial e soldado, respectivamente.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!