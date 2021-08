Concurso CREMEC 2021: inscrições são prorrogadas; salário inicial é mais de R$ 4 mil

As inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Medicina do Ceará (Cremec) foram prorrogadas até o dia 16 agosto. São 20 vagas de contratação imediata e 200 de cadastro reserva. Todas as oportunidades são para níveis médio e superior, com salários entre R$ 4.140 e R$ 7.068.



Sede do Cremec em Fortaleza — Foto: Divulgação



Cargos ofertados

Assistente administrativo

Advogado

Analista de RH

Analista de sistema

Auditor

Contador

Médico fiscal

Banca e taxas

A banca organizadora é o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib). Os interessados devem acessar o site do Idib https://www.idib.org.br até 23h59 do dia 16 de agosto de 2021.

As taxas - de R$ 80 e R$ 120, dependendo do cargo pleiteado - deverão ser pagas até 24 horas após a emissão do boleto no ato da inscrição.

As provas objetivas serão realizadas nos dias 18 e 19 de setembro de 2021, na cidade de Fortaleza. O certame tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.

